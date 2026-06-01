‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे’ की गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

‘ना ना करते प्यार तुम्हीं से’, ‘तुमने पुकारा और हम चले आए’, ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे’ जैसे सदाबहार हिट गानों के लिए मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया. उन्होंने 89 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

कैसे हुआ निधन?

लेखिका और करीबी सहयोगी मंगला खाडिलकर के अनुसार, गायकिा सुमन कल्याणपुर का निधन वृद्धावस्था की समस्याओं के कारण लोखंडवाला स्थित उनके आवास पर रात करीब 8 बजे हो गया. खाडिलकर ने पीटीआई को बताया कि दिग्गज गायिका ने अपने अंतिम दिन अपने ही गीत सुनते हुए बिताए. मंगला खाडिलकर ने गायिका की प्रशंसित मराठी जीवनी ‘सुमन सुगंध’ लिखी है. उनके निधन पर देशभर के राजनीतिक नेताओं, संगीतकारों और प्रशंसकों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके निधन को भारतीय संगीत के लिए एक बड़ी क्षति बताया, वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी आवाज पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार ने भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अमूल्य योगदान को याद किया.

संगीत जगत में बनाई अलग पहचान

सुमन कल्याणपुर ने 1960 और 1970 के दशक में अपनी सुरीली आवाज से प्रसिद्धि हासिल की. ​​उन्होंने उस दौर की अग्रणी पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनके कुछ सबसे लोकप्रिय गीतों में ‘आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे’, ‘ना ना करते प्यार तुम्हीं से’ और ‘तुमने पुकारा और हम चले आये’ शामिल हैं.

अन्य भाषाओं में किया कमाल

दिवंगत गायिका ने हिंदी, मराठी, असमिया, कन्नड़, बंगाली और ओडिया सहित कई भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए. उन्होंने भक्ति गीत, गजलें और ठुमरी भी गाईं थीं.

कब होगा अंतिम संस्कार?