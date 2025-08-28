Home > मनोरंजन > Singer Suchitra allegations : जूतों से की पिटाई, कोने में बैठे रोती रही सिंगर, मर्द नहीं हैवान निकला पति!

Singer Suchitra allegations : सिंगर सुचित्रा ने अपने मंगेतर शुनमुगराज पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंगर ने उन पर घरेलू हिंसा, फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुचित्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 28, 2025 09:08:00 IST

Suchitra allegations against fiance
Suchitra allegations against fiance

Singer Suchitra allegations On Fiance: सिंगर सुचित्रा ने अपने मंगेतर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मंगेतर शुनमुगराज जो चेन्नई हाई कोर्ट के वकील हैं। सिंगर ने उन पर घरेलू हिंसा, फाइनेंशियल फ्रॉड और चेन्नई वाला घर हड़पने के कई आरोप लगाए हैं। 

सुचित्रा ने अपने मंगेतर पर लगाए गंभीर आरोप

दरअसल हाल ही में सिंगर सुचित्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि- उन्हें इमोशनली और फिजिकली तौर पर अब्यूज किया जा रहा है। इसके खिलाफ अब वह लीगल एक्शन लेने वाली हैं। साथ ही सुचित्रा ने कहा कि- उन्हें शुनमुगराज ने चेन्नई स्थित उनके घर से भी निकाल दिया है। इसके बाद उन्हें हाल ही में नौकरी मिल गई है। इसका बाद वह मुंबई शिफ्ट हो गई हैं। 

इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो 

वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा- चाहे यह कुछ भी हो, मैं एक औरत होने के नाते हार नहीं मानूंगी। इस शुनमुगराज ने मेरी मेहनत की कमाई चुरा ली, जो मैंने तुम्हारे उन सभी पसंदीदा गानों से बड़ी मुश्किल से कमाई थी। गाना मुश्किल नहीं था। मुश्किल था तो वह – पेशेवर रवैया बनाए रखना, छेड़खानी को नजरअंदाज करना, ‘काउच’ से दूर रहना और सुरक्षित रहना।

उन्होंने आगे कहा कि- एक हिंसक आदमी तभी डरावना लगता है जब वह शारीरिक रूप से उसके करीब हो। अब जब मैं शुनमुगराज ​​से दूर हूं, तो मैं उसे गिराने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर डिजिटल साधन का इस्तेमाल कर सकती हूं और करूंगी। जब तक मैं खुद आपको बताना नहीं चाहूंगी, आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अपने हर गाने को उस शुनमुगराज से कहीं ज्यादा प्यार किया है और करती रहूंगी।

अंत में उन्होंने लिखा- मैं उसका पीछा तब तक करूंगी जब तक वह एक-एक पैसा वापस नहीं कर देता। चेन्नई उच्च न्यायालय का वकील शुनमुगराज के. को उस दिन का पछतावा होगा जब उन्होंने मेरे साथ पंगा लेने का फैसला किया।

 

