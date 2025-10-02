गुरु की पत्नी पर आया सिंगर का दिल, खूबसूरती देख बहका फिर चुपचाप कर ली शादी; जब पता लगा तो…
Bollywood Singer: बॉलीवुड सिंगर रूप कुमार राठौड़ ने कई सुपरहिट गाने गाकर अपनी पहचान बनाई है. लेकिन सिंगर प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: October 2, 2025 12:38:18 PM IST

Roop Kumar Rathore: बॉलीवुड की दुनिया में प्यार, ब्रेकअप और चीटिंग की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं. ऐसी ही एक कहानी मशहूर गायक और संगीतकार रूप कुमार राठौड़ (Roop kumar rathore) की है. उनकी आवाज ने बॉलीवुड (Bollywood Songs)को कई सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं. सिंगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. रूप कुमार राठौड़ अपने ही गुरु की पत्नी पर दिल हार बैठे थे. यहां तक की दोनों ने भागकर शादी भी कर ली थी. दोनों अब साथ में जिंदगी गुजार रहे हैं

इस गाने से मिली सफलता 

सिंगर का गानातुझ में रब दिखता हैसुपरहिट साबित हुआ था. रूप कुमार राठौड़ का सफर काफी साधारण रहा है. उन्होंने अपने करियर की शुरूआत भजन सम्राट अनूप जलोटा (Anup Jalota) के साथ की थी. वह उनकी भजन मंडली में तबला बजाते थे. इस दौरान रुप कुमार का दिल अनुप जलोटा की पत्नी सोनाली के लिए धड़कने लगा. धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल गई. 

पत्नी ने दिया धोखा

साल 1984 में अनूप अमेरिका में भजन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. उन्होंने अपनी पत्नी सोनाली को भी साथ चलने के लिए कहा था. लेकिन सोनाली ने अमेरिका जाने से मना कर दिया. जलोटा साहब को इस इनकार की असली वजह समझ नहीं पाए थे. पांच साल तक डेट करने के बाद सोनाली ने रुप से शादी का फैलसा किया. 1989 में दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली. अनुप जलोटा इस बात को लेकर खुलकर विरोध किया. कई बार उन्होंने इस बारे में खुलकर बातचीत भी की. रूप कुमार राठौड़ तमाम विरोधों के बाद भी अपने फैसले पर अटल रहे. उन्होंने अपने बल पर अपनी जादूई आवाज से बॉलीवुड पर राज किया.

