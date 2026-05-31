पर्दे के पीछे का दर्द! जब स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था ‘जुदाई’ का गाना, सीढ़ियों पर बैठकर फूट-फूट कर रो रही थीं बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना!

बॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम पर ज्यादातर लोगों नेम, फेम और सक्सेस ही दिखाई देती है लेकिन असल में पर्दे के पीछे क्या-क्या होता है, ये बातें कभी-कभार ही खुलकर सामने आती हैं. ऐसा ही एक खुलासा किया है मशहूर सिंगर जसपिंदर नरूला ने. अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला माडोंकर की फिल्म ‘जुदाई’ में ‘मुझे एक पल चैन न आए’ गाने में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली सिंगर ने बताया कि ये गाना पति-पत्नी की जुदाई पर ही फिल्माया गया है लेकिन जब स्टूडियो में इस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो रियल लाइफ में इंडस्ट्री के फेमस कपल बोनी कपूर और मोना कपूर के रिश्ते भी अपने अंतिम चरण पर थे.

फूट-फूट कर रोईं मोना कपूर

बॉलीवुड ठिकाना को दिए एक इंटरव्यू में फेमस सिंगर जसपिंदर नरूला भी भावुक हो गई थीं. उन्होंने बताया कि ये गाना श्रीदेवी पर फिल्माया जा रहा था, जिसमें वो अपने रील लाइफ पति अनिल कपूर की शादी उर्मिला मातोंडकर से करा देती है. इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान ही जसपिंदर नरूला की मुलाकात श्रीदेवी से हुई थी. मशहूर सिंगर बताती हैं कि कुछ साल बाद मेरी मोना कपूर के साथ दोस्ती हुई तो पता चला कि गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मोना कपूर सच में सीढ़ियों पर बैठकर रो रहीं थीं.

दोस्त से बांटा ‘जुदाई’ का गम

अपने इंटरव्यू में जसपिंदर नरूला ने बताया कि मैं और मोना कपूर काफी करीबी दोस्त थे. जब हमारी बातचीत होने लगी तो मोना कपूर ने बताया था कि जब तुम ‘मुझे एक पल चैन न आए’ गाना रिकॉर्ड कर रही थी तो पीछे क्या चल रहा था. बिल्कुल गाने के सीन की तरह एक घर टूट रहा था और दूसरे का घर बन रहा था. इसी दौरान मोना कपूर ने कहा कि जब तुम ये गाना गाने के लिए स्टूडियो के अंदर आ रही थीं तो मैं सुपर साउंड स्टूडियो की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी. यही वजह है कि इस गाने से एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया.

जब सामने आया श्रीदेवी का सच

जसपिंदर नरूला से पहले बोनी कपूर ने खुद भी अपने और श्रीदेवी के रिश्ते को लेकर एक इंटरव्यू में खुलासा किया था. बोनी कपूर ने कहा कि ‘मैंने अपनी पहली पत्नी को बताया था और अपने दिल की बात कबूल कर ली थी. इस दौरान बोनी कपूर ने पहले अपनी अंगूठी और फिर श्रीदेवी की अंगूठी की ओर इशारा किया. ताज्जुब की बात तो ये है कि दोनों अंगूठियां मोना कपूर ने ही खरीदी थी. बता दें कि बोनी कपूर की पत्नी और अर्जुन-अंशुला कपूर की मां मोना कपूर ने कैंसर के कारण साल 2012 में अपनी आखिरी सांस ली थी.

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