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जानकी पारेख ने ब्रेस्ट मिल्क के 90 पैकेट दान किये, शेयर किया इमोशनल पोस्ट, कई टीवी हस्तियों ने की सराहना

हाल ही में अभिनेता नकुल मेहता की पत्नी, गायिका जानकी पारेख ने एक इमोशनल पोस्ट में अपने नेक काम का उजागर किया. उन्होंने एनआईसीयू शिशुओं के लिए बने मिल्क बैंक को अपने संग्रहित ब्रेस्ट मिल्क के 90 पैकेट दान किए हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 23, 2026 3:57:38 PM IST

जानकी पारेख ने ब्रेस्ट मिल्क के 90 पैकेट दान किये
जानकी पारेख ने ब्रेस्ट मिल्क के 90 पैकेट दान किये


हाल ही में अभिनेता नकुल मेहता की पत्नी, गायिका जानकी पारेख ने एक इमोशनल पोस्ट में अपने नेक काम का उजागर किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया कि उन्होंने एनआईसीयू शिशुओं के लिए बने मिल्क बैंक को अपने संग्रहित ब्रेस्ट मिल्क के 90 पैकेट दान किए हैं.

इसे अपनी “दान यात्रा” की शुरुआत बताते हुए, जानकी ने एक भावपूर्ण नोट लिखा जिसमें उन्होंने पिछले कई महीनों से सावधानीपूर्वक संग्रहित किए गए दूध से विदा लेते समय अनुभव की गई अपार भावनाओं का वर्णन किया.

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सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी 

जानकी द्वारा साझा की गई तस्वीर में, उन्हें सावधानीपूर्वक सभी 90 पैकेटों को एक ठंडे कंटेनर बॉक्स में पैक करते हुए देखा गया. साथ ही, पैकिंग करते समय वे भावुक होकर फूट-फूटकर रो रही थीं. एक अन्य तस्वीर में, उन्हें अपनी बच्ची रूमी को चूमते हुए देखा गया.

अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकी ने लिखा, “कल मैंने मिल्क बैंक को अपने पहले दान के रूप में अपने संग्रहित स्तन दूध के 90 पैकेट दिए, और मैं सचमुच इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि इससे मैं कितनी भावुक हो जाऊंगी. मेरे मन में बहुत मिली-जुली भावनाएं हैं और मैं दिन भर रुक-रुक कर रोती रही.” उन्होंने आगे कहा, “रूमी के जन्म के बाद से, मैं हर दिन दूध निकालती हूँ, कई बार. आधी नींद में, थकी हुई, खुद से कहती हूँ कि बस एक और बार. एक के बाद एक कई थैले. लेबल लगाना, रखना, जगह बनाना, दोहराना. और मेरे मन में हमेशा यह डर रहता था कि शायद मेरी बच्ची को कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी.”

कई सेलेब्स ने की सराहना 

कई टेलीविजन हस्तियों ने कमेंट सेक्शन में उनके इस नेक काम की सराहना की. अभिनेत्री द्रष्टि धामी ने लिखा, “आप पर बहुत गर्व है मां,” जबकि अदिति गुप्ता ने लिखा, “यह बहुत अद्भुत है, डियर” उनके पति नकुल मेहता, जो स्पष्ट रूप से भावुक और गौरवान्वित थे, ने बस इतना लिखा, “आई लव यू.”

बता दें कि नकुल मेहता और जानकी पारेख ने लंबे समय तक रिश्ते में रहने के बाद 2012 में शादी की थी. इस जोड़े ने 2021 में अपने पहले बच्चे, बेटे सूफी का स्वागत किया और 2025 में अपनी बेटी रूमी के आगमन के साथ एक बार फिर माता-पिता बनने का सुख प्राप्त किया.

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