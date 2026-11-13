ध्वनि भानुशाली को मिला हमसफर! 28 की उम्र में दुल्हन बनेंगी सिंगर, यश के साथ सगाई का किया एलान; शेयर की तस्वीरें

सिंगर ध्वनि भानुशाली ने शुक्रवार को अपनी सगाई का ऐलान कर फैंस को खुशखबरी दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर बॉयफ्रेंड यश भानुशाली के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यश के शादी के प्रपोजल पर उन्होंने हां कह दी है.

सगाई की रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं

शेयर की गई तस्वीरों में ध्वनि और यश रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. एक फोटो में ध्वनि उन्हें गले लगाती दिख रही हैं, जबकि दूसरी में यश उनके गाल पर किस करते नजर आते हैं. वहीं, तीसरी तस्वीर में ध्वनि अपनी सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट कर रही हैं. इस दौरान दोनों सनसेट के खूबसूरत नजारे के सामने पोज देते दिखे.

लुक की बात करें तो ध्वनि ब्राउन टैंक टॉप, लेदर स्कर्ट और मैचिंग फुटवियर में नजर आईं. वहीं, यश ने व्हाइट शर्ट के साथ कलरफुल जैकेट, डेनिम जींस और मैचिंग शूज पहने थे.

लिखा सुंदर कैप्शन

तस्वीरें शेयर करते हुए ध्वनि ने लिखा, ‘मुझे जिंदगी भर के लिए मेरा कपकेक मिल गया. हां कह दिया.ट तस्वीरों में कपल अपनी सगाई का जश्न मनाते और प्यार भरे पल शेयर करते हुए दिख रहे हैं.

ध्वनि भानुशाली के बारे में

ध्वनि भानुशाली ने साल 2019 में अपने हिट गाने ‘वास्ते’ से खूब लोकप्रियता हासिल की थी. इसके अलावा उन्होंने कई बॉलीवुड गानों को भी अपनी आवाज दी है. इनमें ‘दिलबर’, ‘लेजा रे’, ‘दुनिया’, ‘साइको सैयां’ और ‘नयन’ जैसे मशहूर गाने शामिल हैं.

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