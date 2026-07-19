LGBTQ समुदाय के ‘समाज में योगदान’ पर अनुराधा पौडवाल ने उठाए सवाल, लोगों में आक्रोश, इंटरनेट पर ट्रोल हुईं सिंगर

दिग्गज पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान एलजीबीटीक्यू समुदाय के बारे में की गई अपनी टिप्पणियों के वायरल होने के बाद विवादों में घिर गई हैं.

गायिका ने विवाह और बदलते सामाजिक मूल्यों पर चर्चा करते हुए समाज में इस समुदाय के योगदान पर सवाल उठाए, जिससे ऑनलाइन व्यापक आलोचना हुई. पत्रकार शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब पॉडकास्ट में अनुराधा से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में विवाह संस्था कमजोर हुई है. जवाब में, उन्होंने विवाह में आई गिरावट को एलजीबीटीक्यू समुदाय को दिए जा रहे अधिकारों से जोड़ा.

अनुराधा पौडवाल ने क्या कहा?

अपने विचार साझा करते हुए गायिका ने कहा कि विवाह की “पवित्रता” कम हो गई है और उन्होंने समाज में LGBTQ व्यक्तियों की भूमिका पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, “विवाह में अब पवित्रता नहीं बची है. इसका कारण LGBTQ समुदाय को दिए गए अधिकार हैं. वे समाज में क्या योगदान दे रहे हैं? मैं यह जानना चाहती हूं.” अनुराधा ने आगे कहा कि उनका मानना ​​है कि एक पुरुष और एक महिला का विवाह करना, परिवार शुरू करना और बच्चों का पालन-पोषण करना ही वह पारंपरिक मॉडल है जो समाज में योगदान देता है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनसे शायद कुछ गलती हो गई हो, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि LGBTQ संबंध सामाजिक कल्याण में कैसे योगदान देते हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

इन टिप्पणियों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत आलोचना होने लगी, और कई यूजर्स ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति के समाज में योगदान पर यौन अभिविन्यास का कोई असर नहीं पड़ता. एक यूजर ने लिखा कि LGBTQ लोग हर पेशे में योगदान देते हैं, चाहे वे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, कलाकार हों, शिक्षक हों या करदाता हों, और आगे कहा, “समलैंगिक होना एक यौन अभिविन्यास है, पेशा नहीं.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “समलैंगिक जोड़े भी परिवार बसाना चाहते हैं, कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेना चाहते हैं और अन्य सभी की तरह समाज में योगदान देना चाहते हैं.”

अनुराधा पौडवाल के बारे में

अनुराधा पौडवाल ने 1973 में आई फिल्म अभिमान में एक श्लोक गाकर अपने पार्श्व गायन करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने हीरो, आशिकी, दिल है कि मानता नहीं और साजन जैसी फिल्मों में यादगार गीत गाए. वर्षों से, वह भक्ति संगीत में भारत की सबसे प्रसिद्ध आवाजों में से एक बन गई हैं. फिलहाल, अनुराधा पौडवाल ने अपनी टिप्पणियों को लेकर हो रही आलोचनाओं पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और न ही कोई जवाब दिया है.