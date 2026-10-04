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साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक का निधन, 94 साल की उम्र में सिंगीथम श्रीनिवास राव ने ली अंतिम सांस; सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

Singeetham Srinivasa Rao Death: साउथ सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता सिंगीथम श्रीनिवास राव का 94 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने सिनेमा में अपनी शानदार विरासत छोड़ी है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 4, 2026 11:19:11 AM IST

दिग्गज फिल्म निर्माता सिंगीथम श्रीनिवास राव का 94 साल की उम्र में निधन हो गया
दिग्गज फिल्म निर्माता सिंगीथम श्रीनिवास राव का 94 साल की उम्र में निधन हो गया


मशहूर फिल्ममेकर सिंगेथम श्रीनिवास राव का शनिवार रात चेन्नई के एक अस्पताल में 94 साल की उम्र में निधन हो गया. वह ‘पुष्पक विमानम’ और ‘आदित्य 369’ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे. उनके जाने से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है. कई जाने माने सेलेब्स उनके जाने का दुख जता रहे हैं. 

कैसे हुआ निधन?

सिंगीथम का कावेरी हॉस्पिटल में निधन हुआ, जहां उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते उनका इलाज चल रहा था. परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की है. उनका अंतिम संस्कार आज यानी 4 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे चेन्नई के AVM श्मशान घाट में होगा.

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कौन थे सिंगीथम श्रीनिवास राव?

सिंगीथम श्रीनिवास राव का जन्म 21 सितंबर 1931 को आंध्र प्रदेश के गुडूर में हुआ था. उन्होंने फिल्ममेकर एल.वी. प्रसाद के असिस्टेंट के तौर पर करियर शुरू किया और 1972 में ‘नीति निजयति’ से निर्देशन में कदम रखा. उन्होंने अलग-अलग भाषाओं और जॉनर में कई फिल्में बनाईं. 90 की उम्र तक उनका फिल्मी जुनून जारी रहा और उनकी आखिरी फिल्म ‘सिंग गीथम’ इस साल पूरी हुई.

जूनियर एनटीआर ने जताया दुख

दिग्गज निर्माता की मौत की खबर के बाद एक्टर, फिल्ममेकर और इंडस्ट्री के बड़े नामों ने उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया. एक्टर जूनियर NTR ने सिंगीथम को याद करते हुए कहा, ‘एक दूर की सोचने वाले व्यक्ति जो अपने समय से आगे की सोचते थे, ऐसी फिल्में देते थे जो पीढ़ियों के बाद भी नई लगती हैं.’

चिरंजीवी ने कहा- दूरदर्शी फिल्ममेकर

चिरंजीवी कोनिडेला ने सिंगीतम श्रीनिवास राव के निधन पर दुख जताया. उन्होंने उन्हें दूरदर्शी फिल्ममेकर बताते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. चिरंजीवी ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी फिल्में पीढ़ियों तक याद रहेंगी.

यह खबर भी पढ़ें: जूनियर एनटीआर और जान्हवी के अश्लील AI-मॉर्फ्ड वीडियो पर भड़के विजय देवरकोंडा, सख्त कार्रवाई की मांग

Tags: Singeetham Srinivasa RaoSingeetham Srinivasa Rao DeathSingeetham Srinivasa Rao Dies
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