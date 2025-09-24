जब न्यूड एक्ट्रेस के सामने शशि कपूर ने जोड़ लिए हाथ, कोर्ट तक पहुंच गई बात, जमकर मचा बवाल

Simi Garewal Nude Scene: 70 के दशक में कई अभिनेत्रियों ने फ़िल्मी पर्दे पर अपनी चमक बिखेरी. इनमें से एक सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal) भी थीं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से सबला ध्यान खींचा. उस ज़माने में जहां एक्ट्रेसेस साड़ी में लिपटी नज़र आती थीं, वहीं सिमी ने फिल्म में न्यूड सीन देकर सनसनी मचा दी थी. फिल्म में सिमी के न्यूड सीन की वजह से इसे इंडिया में बैन कर दिया गया था और ये रिलीज ही नहीं हो पाई थी. यहां तक कि बात कोर्ट तक पहुंच गई थी.
न्यूड सीन पर जमकर हुआ हंगामा
इस फिल्म का नाम ‘सिद्धार्थ'(Siddhartha) था जो कि 1972 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सिमी ने शशि कपूर (Shashi Kapoor) के साथ काम किया था. फिल्म के डायरेक्टर अमेरिकन मूल के कॉनरॉड रॉक्स थे जिन्होंने ‘सिद्धार्थ’ जैसी बोल्ड फिल्म बनाने का रिस्क लिया था. फिल्म के कुछ सीन्स काफी विवादित थे. इनमें से एक सीन जिसपर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ वो था जब न्यूड सिमी के सामने शशि कपूर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं. फिल्म में शशि और सिमी के बीच कई लिपलॉक सीन्स भी थे. इस वजह से इसके इंडिया में रिलीज होने पर ही रोक लग गई थी.
न्यूड सीन में असहज हो गई थीं सिमी
शशि कपूर की बायोग्राफी ‘शशि कपूर: द हाउसहोल्डर स्टार‘ में सिमी ग्रेवाल के न्यूड सीन का जिक्र किया गया है. इसमें लिखा गया है कि ये सीन शूट करते समय सिमी काफी अनकम्फ़र्टेबल हो गई थीं लेकिन शशि ने उन्हें सपोर्ट किया था. सिमी ने खुद इस किताब में कहा था, मैं सीन के दौरान बता नहीं सकती कि कितनी ज्यादा नर्वस थी, मैंने कमर के नीचे वाले हिस्से में तो स्टॉकिंग पहने थे लेकिन मैं ऊपर से टॉपलेस थी, शशि सामने थे और मैं शर्म के मारे अपनी नजरें तक नहीं उठा पा रही थी. वो मेरी कंडीशन समझ गए और उन्होंने कहा, सिमी शरमाओ मत, तुम खूबसूरत लग रही हो. उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मैंने सीन शूट किया.
वैसे सिमी अपने पूरे करियर के दौरान अपनी बोल्डनेस के कारण मशहूर रहीं. इससे पहले ‘मेरा नाम जोकर’ में भी उन्होंने बोल्ड सीन्स दिए थे. उनकी बोल्डनेस के कारण उन्हें दर्शकों की काफी नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी.