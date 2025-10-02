70 के दशक में इस हसीना ने न्यूड सीन देकर मचा दिया था तहलका, देखने वालों को आ गया था पसीना

Simi Garewal Life Facts: सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal) अपने दौर की चर्चित एक्ट्रेसेस में से एक थीं. सिमी फिल्मों के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खासी चर्चाओं में रहा करती थीं. आपको बता दें कि सिमी का जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था. बचपन से ही सिमी की रुची एक्टिंग में थी लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें. इसी उद्देश्य से सिमी और उनकी बहन को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था. पढ़ाई पूरी करने के बाद सिमी ने फिल्मों में एंट्री ली और कुछ सालों के अंदर ही वे इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन गईं.
न्यूड सीन देकर फैला दी थी सनसनी
सिमी ने अपने करियर की शुरुआत एक इंग्लिश फिल्म से की थी जिसका नाम ‘टार्जन गोज टू इंडिया’ था. अपने करियर में सिमी ने मेरा नाम जोकर, नमक-हराम, सिद्धार्थ और कर्ज जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया था. सिमी की छवि एक बोल्ड एक्ट्रेस की थी. जिस दौर में एक्ट्रेस बोल्ड सीन देने में कतराती थीं उस जमाने में फिल्म सिद्धार्थ में न्यूड सीन देकर उन्होंने सनसनी मचा दी थी.
क्रिकेटर मंसूर अली खान से था अफेयर
आपको बता दें कि सिमी का एक समय मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के साथ अफेयर था. हालांकि, यह अफेयर ज्यादा दिन नहीं चला और इनके रास्ते अलग हो गए थे. इसके बाद सिमी ने दिल्ली के चर्चित बिज़नसमैन रहे रवि मोहन से शादी कर ली थी. हालांकि, कुछ सालों बाद इनका तलाक हो गया था. आपको बता दें कि सिमी ना सिर्फ एक अच्छी एक्टर हैं बल्कि वे फिल्ममेकर भी हैं. जी हां, सिमी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर भी डाक्यूमेंट्री बना चुकी हैं.
टॉक शो से आई सुर्खियों में
आपको बता दें कि बड़े पर्दे पर नाम कमाने के बाद सिमी टीवी पर अपना टॉक शो Rendezvous With Simi Garewal लेकर आई थीं. इस शो में फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े सेलिब्रिटीज आए थे और उन्होंने इस दौरान कई ऐसी बातें शेयर की जिनके बार में शायद ही पहले किसी ने सुना हो.