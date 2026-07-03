‘वो कभी होश में…’, नागिन एक्ट्रेस के लिए ये क्या बोल गए फिल्म पत्रकार सिमी चंडोक, यहां जानें

Mouni Roy: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस मौनी रॉय एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई हैं. इस बार वजह उनका कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि फिल्म जर्नलिस्ट सिमी चंडोक का एक बयान है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान दिए गए इस बयान के बाद मौनी रॉय को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

सीनियर फिल्म पत्रकार सिमी चंडोक ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में मौनी रॉय को लेकर ऐसा दावा किया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने मौनी को कई मौकों पर देखा है, लेकिन कभी भी उन्हें पूरी तरह ‘सोबर’ हालत में नहीं पाया. उनके इस बयान के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.

पॉडकास्ट में क्या कहा गया?

बातचीत के दौरान जब सिमी चंडोक से सेलिब्रिटीज के पब्लिक बिहेवियर पर सवाल किया गया, तो उन्होंने मौनी रॉय का नाम लेते हुए कहा कि उनके एक्सपीर में वो अक्सर नशे जैसी स्थिति में नजर आईं. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी किसी पैपराजी वीडियो में मौनी को पूरी तरह सामान्य हालत में नहीं देखा. इस बातचीत का क्लिप वायरल होते ही चर्चा और तेज हो गई.

सोशल मीडिया पर बढ़ी बहस

सिमी चंडोक के बयान के बाद इंटरनेट पर लोगों की राय बंट गई है. कुछ यूजर्स इस टिप्पणी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ इसे केवल एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर नई बहस को जन्म दे दिया है.

इसी विवाद के बीच मौनी रॉय से जुड़ा एक पुराना वीडियो भी फिर से वायरल होने लगा है. ये वीडियो 1 जनवरी 2025 के आसपास का बताया जाता है, जब वो न्यू ईयर पार्टी के बाद मुंबई में एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थीं और सीढ़ियों से उतरते समय गिर गई थीं. उस समय भी इस क्लिप को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थीं.