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Sidnaaz Moment Viral Video: बेड पर शहनाज को खींचकर सिद्धार्थ ने…, एक-दूसरे के बिना सोना भी नहीं था गवारा; देखें वीडियो में Sidnaz का क्यूट मोमेंट

Sidnaaz Moment Viral Video: बिग बॉस 20 के कल के एपिसोड में जिस तरह 20 साल की जर्नी दिखाई गई वो बेहद ही खास थी और उसने कल के एपिसोड में चार-चाँद लगा दिए थे. लेकिन इस एपिसोड की सबसे खास चीज थी शहनाज और सिद्धार्थ की झलक.

By: Heena Khan | Published: September 11, 2026 12:39:21 PM IST

sidnaaz viral video
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Sidnaaz Moment Viral Video: बिग बॉस 20 के कल के एपिसोड में जिस तरह 20 साल की जर्नी दिखाई गई वो बेहद ही खास थी और उसने कल के एपिसोड में चार-चाँद लगा दिए थे. लेकिन इस एपिसोड की सबसे खास चीज थी शहनाज और सिद्धार्थ की झलक. चलिए एक बार फिर यादों को ताजा करते हैं. बता दें कि बिग बॉस 13 ने कंटेस्टेंट्स के बीच विवादों और लड़ाइयों से सबका ध्यान खींचा है. खासकर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की लड़ाई ने सबका ध्यान खींचा. शुरू में, शहनाज़ शुक्ला की टीम में थीं और उनकी तरफ से खेलती थीं. लेकिन बाद में जब हिमांशी घर में आईं और सना इनसिक्योर महसूस करने लगीं तो वो सिड से अलग हो गईं.

शेफाली ने दी थी शहनाज को सलाह 

शहनाज को अक्सर आरती से शिकायत करते देखा गया कि सिद्धार्थ शुक्ला ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है और उन्हें इस बात का दुख है. शहनाज पारस छाबड़ा की टीम में चली गईं और उनकी टीम से खेलती दिखीं. पारस की टीम में होने के कारण, शहनाज़ शेफाली से कह रही थीं कि वो शुक्ला को मिस करती हैं और उनके साथ वापस आना चाहती हैं. शेफाली उन्हें उनसे जाकर बात करने की सलाह देती दिखीं, लेकिन शेफाली कहती हैं कि वो ‘खड़ूस’ हैं.

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जब बेड पर खींचा सना का हाल 

बिग बॉस 13 के सबसे खूबसूरत एपिसोड में, सिड सो रहा था जब शहनाज़ उनके बिस्तर पर गईं और फूलों का गुलदस्ता रखा. जैसे ही वो जाने वाली थीं, सिड ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर में खींच लिया. बाद में, सिड ने उसे गले लगाया और उसकी गलतियों के लिए उसे माफ कर दिया. सिड और शहनाज़ बाद में एक ही बेड पर सोने चले गए. आसिम, शेफाली, आरती और भाऊ ने शुक्ला और शहनाज़ के बीच सुलह देखी. सिद्धार्थ और शहनाज़ दोनों फिर से दोस्त बन गए और दोनों ने अपने मतभेद सुलझा लिए थे. ये वो मोमेंट है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होता है. 

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Tags: Big boss 13Shehnaz GillSiddharth Shukla
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