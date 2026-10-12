Sidhu Moose Wala: जब जांघ पर मारा हाथ! हिल गए थे सभी फैंस, छोटे सिद्धू के अंदाज ने लूटी पहफिल; देखें वीडियो

Sidhu Moose Wala Younger Brother: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के सालों बाद भी, उनका म्यूज़िक और खास स्टाइल फैंस के बीच एक खास जगह बनाए हुए है. उनके छोटे भाई, जिन्हें प्यार से छोटा सिद्धू के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में टोरंटो में साइन्ड टू गॉड होलोग्राम वर्ल्ड टूर की ओपनिंग नाइट में दिवंगत सिंगर का सिग्नेचर थापी जेस्चर रीक्रिएट करके सबका ध्यान खींचा. यह पल 9 अक्टूबर, 2026 को स्कोटियाबैंक एरिना में मूस वाला की म्यूज़िकल लेगेसी को सेलिब्रेट करने वाले एक शो के दौरान हुआ.

छोटा सिद्धू ने अपने भाई का सिग्नेचर जेस्चर रीक्रिएट किया

प्यार से छोटा सिद्धू के नाम से जाने जाने वाले शुभदीप सिंह सिद्धू दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई हैं. टोरंटो इवेंट की क्लिप में, वो लाइमलाइट में आ गए जब ऑडियंस ने इस पल को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया. मूसेवाला की थापी स्टेज पर उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ा एक जाना-पहचाना जांघ पर हाथ मारने का तरीका उनकी पब्लिक इमेज का एक जाना-पहचाना हिस्सा बन गया. सिंगर की याद में एक इवेंट के दौरान उनके छोटे भाई को यह मूव करते देखना, इस बड़ी श्रद्धांजलि में एक पर्सनल फैमिली मोमेंट जोड़ गया.

A hologram show featuring Sidhu Moose Wala was held in Canada, and all tickets were sold out. His younger brother was also seen on stage holding a microphone, alongside their parents. Sidhu Moose Wala were still alive among us. ❤️🙏 https://t.co/LGcdsMXwIt — Sandeep (@SandeepDixitJai) October 11, 2026

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सिद्धू मूसेवाला का ‘साइन्ड टू गॉड’ होलोग्राम टूर

टोरंटो कॉन्सर्ट ने साइन्ड टू गॉड वर्ल्ड टूर की शुरुआत की, जिसमें 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, दिवंगत सिंगर के ओरिजिनल वोकल्स, विजुअल्स और स्टेज इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके उनकी परफॉर्मेंस की मौजूदगी को फिर से बनाया गया है. यह प्रोजेक्ट उनके म्यूजिक को फिर से दर्शकों के सामने लाता है, साथ ही उनके करियर की रिकॉर्डिंग और मटीरियल का भी इस्तेमाल करता है.