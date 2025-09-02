Home > मनोरंजन > Sidharth Shukla Death Anniversary: जब मॉडलिंग का पहला कदम बना सिद्धार्थ शुक्ला की स्टारडम की सीढ़ी

Sidharth Shukla Death Anniversary: जब मॉडलिंग का पहला कदम बना सिद्धार्थ शुक्ला की स्टारडम की सीढ़ी

Sidharth Shukla Modelling Career: सिद्धार्थ शुक्ला का करियर उनकी मां की वजह से शुरू हुआ था। मॉडलिंग कॉन्टेस्ट से लेकर 'बालिका वधू' और 'बिग बॉस 13' तक उन्होंने बड़ा नाम कमाया। 2 सितंबर 2021 को उनका निधन हुआ, आज भी उनकी डेथ ऐनिवर्सरी पर फैंस उन्हें याद करते हैं।

September 2, 2025

Sidharth Shukla News: सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री (TV Industry) का वो नाम रहे हैं, जिन्हें उनकी दमदार पर्सनैलिटी, सादगी भरे स्वभाव और चार्मिंग स्माइल के लिए हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ छोटे पर्दे पर बल्कि वेब और फिल्मों में भी अपनी मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीता। ‘बालिका वधू’ (Baalika Vadhu) से लेकर ‘बिग बॉस 13’ (Bigg Boss 13) तक, सिद्धार्थ ने हर जगह अपनी अलग पहचान बनाई और इंडस्ट्री में स्टारडम हासिल किया।

लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था। करियर की शुरुआत ही एक दिलचस्प मोड़ से हुई, जब उनकी मां रीटा शुक्ला (Rita Shukla) ने उन्हें ‘कूल गाय’ बनने से रोकने के लिए मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में भेज दिया। सोचा था कि ये अनुभव उन्हें सबक सिखाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। सिद्धार्थ ने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया। यही जीत उनके करियर की दिशा तय करने वाली बनी और उन्हें मॉडलिंग से लेकर एक्टिंग तक के रास्ते पर ले आई।

मां की सजा ने बनाया करियर

Humans of Bombay को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने बताया था, “मैं खुद को बहुत कूल समझता था, तो मां ने मुझे सबक सिखाने के लिए मॉडलिंग प्रतियोगिता में भेजा। लेकिन मैं जीत गया!” इस जीत के बाद उन्होंने मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए और धीरे-धीरे टीवी की दुनिया में कदम रखा। ‘बालिका वधू’ में शिव के किरदार से उन्हें पहचान मिली और फिर ‘बिग बॉस 13’ ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया।

सिद्धार्थ की हिम्मत थीं मां 

सिद्धार्थ हमेशा कहते थे कि उनकी मां ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। पिता के निधन के बाद जब हालात मुश्किल थे, तब मां ने परिवार को संभाला और बच्चों को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। सिद्धार्थ ने कहा था कि मां ही उनका ‘रॉक” थीं, जिनसे उन्हें हमेशा सहारा मिलता रहा।

बिग बॉस 13 ने बनाया सुपरस्टार

‘बिग बॉस’ के घर में रहने के दौरान जब महीनों वह मां से दूर रहे, तो एक पत्र ने उन्हें भावनात्मक रूप से संभाल लिया। वह पत्र आज भी फैंस को याद है। वहीं, शो के बाद मां से मुलाकात के दौरान उनकी पहली सलाह थी।, “शॉर्ट्स छोड़ो और जीन्स पहनो।” यह हल्की-सी नसीहत भी उनके रिश्ते की गहराई को बयां कर देती है।

जब अचानक कह गए अलविदा

सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर 2021 को अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी डेथ ऐनिवर्सरी पर आज भी फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर याद करते हैं। उनका सफर अधूरा जरूर रहा, लेकिन उनकी मुस्कान और उनकी मां की सीख हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।

