इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…

इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…

Sidharth Malhotra Movies: सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी एक फिल्म के इंटीमेट सीन में इतना बहक गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कब डायरेक्टर कट-कट बोलता रह गया.

By: Prachi Tandon | Published: September 20, 2025 6:20:40 AM IST

इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…

Sidharth Malhotra Intimate Scene: बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वह जब भी स्क्रीन पर नजर आते हैं तो फैंस उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं. सिद्धार्थ ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जिसमें रोम-कॉम से लेकर एक्शन भी शामिल हैं. लेकिन, आज हम यहां सिद्धार्थ (Sidharth Malhotra) की फिल्मों या उनकी एक्टिंग स्किल्स के बारे में नहीं बल्कि, उनसे जुड़ा ऐसा किस्सा लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर शायद फैंस को झटका भी लग सकता है. 

किसिंग सीन में बहक गए थे Sidharth Malhotra!

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra Movie) की साल 2017 में एक फिल्म आई थी ए जेंटलमैन. इस फिल्म में सिद्धार्थ के साथ जैक्लीन फर्नांडिस लीड रोल में नजर आई थीं. सिद्धार्थ और जैक्लीन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. लेकिन, इस फिल्म का एक किस्सा है जिसे सालों बाद आज भी याद किया जाता है. 

यह किस्सा है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैक्लीन (Jacqueline Fernandez) के किसिंग सीन में बहक जाने का. जी हां, सिद्धार्थ और जैक्लीन स्टारर फिल्म ए जेंटलमैन में दोनों एक्टर्स के बीच भर-भरकर इंटीमेट सीन्स हैं. जिनमें से एक सीन शूट करते समय सिद्धार्थ मल्होत्रा इतना बहक गए थे कि उन्हें डायरेक्टर का कट ही सुनाई नहीं दिया. 

डायरेक्टर ने खुल खोला था राज!

इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…

ए जेंटलमैन के डायरेक्टर राज ने एक इंटरव्यू दिया था और बताया था कि फिल्म के इस किसिंग सीन को सेंसर बोर्ड ने भी नहीं हटाया था. फिर डायरेक्टर राज ने शूट का किस्सा बताते हुए कहा, सिद्धार्थ और जैकलीन (Sidharth and Jacqueline Movie) को किसिंग शूट करना था. दोनों ने शूट शुरू किया और सीन पूरा हो गया. डायरेक्टर ने आगे बताया, उन्होंने सीन के पूरा होने के बाद कई बार कट-कट कहा लेकिन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैक्लीन अपने आप में इतना खो गए कि उन्हें आवाज ही सुनाई नहीं दी.  

हालांकि, जब उन्हें अहसास हुआ सीन खत्म हो गया तब जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez Movie) को असहजता महसूस होने लगी थी. वहीं, अपने इस किसिंग सीन पर जैकलीन ने कहा था कि डायरेक्टर इस किसिंग सीन को अलग-अलग एंगल से शूट करने वाले थे.इसलिए वह और सिद्धार्थ काफी देर तक समझते रहे कि अभी भी शूट हो रहा. 

सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्में

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra Movies) के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर ने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था. इस फिल्म के बाद एक्टर ने हंसी तो फंसी, द विलेन, ब्रदर्स, कपूर एंड सन्स, बार-बार देखो, ए जेंटलमैन, अय्यारी, जबरिया जोड़ी, मरजावां, शेरशाह, थैंक गॉड, मिशन इम्पॉसिबल और योद्धा में अपना हुनर दिखा चुके हैं. एक्टर हाल ही में जाह्नवी कपूर के साथ परम सुंदरी में भी नजर आए हैं.

Tags: bollywood newsentertainment newsjacqueline fernandezsidharth malhotraSidharth Malhotra Movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…
इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…
इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…
इंटीमेट सीन में होठों पर होठ रख बहक गए Sidharth Malhotra, डायरेक्टर बोलता रहा कट नहीं रुके एक्टर…