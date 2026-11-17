फिल्म निर्माता एकता कपूर ने छठ के मौके पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म ‘द वन’ के सीक्वल ‘द वन 2’ का ऐलान किया है. पहली फिल्म को दर्शकों से मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक अनाउंसमेंट टीजर भी जारी किया है, जिसमें कहानी की अगली झलक दिखाई गई है.

क्या है फिल्म के सीक्वल का अनाउंसमेंट वीडियो?

मेकर्स द्वारा ‘द वन’ फिल्म के सीक्वल का एक क्लिप साझा किया गया है. इसमें लोग छठ पूजा मनाते हुए दिख रहे हैं और कैप्शन है, “THE VVAAN ki kahaani abhi baaki hai…..” अनाउंसमेंट वीडियो की शुरुआत एक छोटी लड़की के तितली का पीछा करने से होती है. लेकिन, जल्द ही चीज़ें एक रहस्यमयी मोड़ ले लेती हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि सुपरनैचुरल ताकतें उसका पीछा कर रही हैं. सबसे बड़ा सरप्राइज़ आखिर में तब होता है जब उसकी आंख लाल हो जाती है, जिससे पहली फ़िल्म के क्लाइमेक्स वाले पलों की यादें ताज़ा हो जाती हैं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी शेयर किया पोस्ट

इससे पहले, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने छठ पूजा के मौके पर फिल्म ‘द वन’ में काम करने का अनुभव साझा किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि कुछ कहानियां शूटिंग खत्म होने के बाद भी दिल में रह जाती हैं. इस फिल्म ने उन्हें भारतीय लोककथाओं, आस्था और परंपराओं की अहमियत को और करीब से समझने का मौका दिया. उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक परंपराएं पीढ़ियों को जोड़ने का काम करती हैं.

फिल्म के बारे में

दीपक मिश्रा के डायरेक्शन में बनी ‘ द वन’ की कहानी अरुणाभ कुमार ने लिखी है. इस फिल्म को शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी ने बालाजी मोशन पिक्चर्स और TVF के तहत मिलकर प्रोड्यूस किया है. सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया स्टारर यह फिल्म इस साल 25 सितंबर को सिनेमाघरों में आई थी.

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