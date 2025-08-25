Home > मनोरंजन > पर्दे के बाद अब ओटीटी की बारी! कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सिद्धांत और तृप्ति की Dhadak 2

पर्दे के बाद अब ओटीटी की बारी! कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सिद्धांत और तृप्ति की Dhadak 2

Dhadak 2 OTT Release: सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। जानें कब और कहां देख सकते हैं यह फिल्म।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 25, 2025 14:00:24 IST

Dhadak 2
Dhadak 2

 Dhadak 2 On Netfllix: सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म 2018 की तमिल फिल्म परियेरुम पेरुमल की हिंदी रीमेक है, जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों को उठाती है। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाई।  

फिल्म के सिनेमाघरों में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया इसके कारण, इसे जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की योजना बनाई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सिनेमाघरों में रिलीज के लगभग छह से आठ हफ्ते बाद फिल्में ओटीटी पर उपलब्ध होती हैं। इसलिए, धड़क 2 को सितंबर 2025 के मिड में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि, निर्माताओं या नेटफ्लिक्स ने अभी तक आधिकारिक रूप से रिलीज की तारीख की अनाउंसमेंट नहीं की है।   

View this post on Instagram

A post shared by Dharma Productions (@dharmamovies)

Biggboss 19 में छिड़ गया Samay Raina का मुद्दा, Pranit More ने Salman Khan से कहा कुछ ऐसा; लोटपोट हो गए ‘भाईजान’

किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?



अगर आप धड़क 2 को सिनेमाघरों में नहीं देख पाएं हैं, तो नेटफ्लिक्स पर इसकी रिलीज का इंतजार जरूर करें। यह फिल्म जातिवाद, प्रेम और सामाजिक संघर्ष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बेस्ड है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। साथ ही, इससे ऑडियंस काफी कनेक्ट भी करती है।

Naagin 7 Teaser: फिर आपसे मिलने आ रही है नागिन, एकता कपूर के ‘नागिन 7’ का पहला टीजर आया सामने…अब इंतजार हुआ खत्म

फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने दर्शकों को काफी निराशा किया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी का लाइफटाइम कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़ के आस-पास ही रहा। जबकि, बात करें वर्ल्डवाइड कमाई की तो दुनियाभर में फिल्म ने कुल 28 करोड़ ही बिजनेस किया। वहीं, फिल्म का बजट 60 करोड़ के करीब का था। इसी वजह से इसे फ्लॉप लिस्ट में शामिल किया गया और मेकर्स को तगड़ा झटका लगा।

Tags: dhadak 2siddhant chaturvedi movie
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
पर्दे के बाद अब ओटीटी की बारी! कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सिद्धांत और तृप्ति की Dhadak 2

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पर्दे के बाद अब ओटीटी की बारी! कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सिद्धांत और तृप्ति की Dhadak 2

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पर्दे के बाद अब ओटीटी की बारी! कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सिद्धांत और तृप्ति की Dhadak 2
पर्दे के बाद अब ओटीटी की बारी! कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सिद्धांत और तृप्ति की Dhadak 2
पर्दे के बाद अब ओटीटी की बारी! कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सिद्धांत और तृप्ति की Dhadak 2
पर्दे के बाद अब ओटीटी की बारी! कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी सिद्धांत और तृप्ति की Dhadak 2
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?