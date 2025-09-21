Deepika Padukone के साथ इंटीमेट सीन से पहले छूट गए इस एक्टर के पसीने, पापा ने दी सलाह-मर्द बनो
सिद्धांत ने दीपिका पादुकोण के साथ गहराइयां में काम किया था. फिल्म में दोनों पर कई लवमेकिंग सीन्स फिल्माए गए थे.

By: Kavita Rajput | Published: September 21, 2025 8:10:00 AM IST

Siddhant Chaturvedi nervous during sex scene: बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) को फिल्म गली ब्वॉय (Gully Boy) से पॉपुलैरिटी मिली थी. इस फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी ने अहम् किरदार निभाया था. इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के बाद सिद्धांत को कई बड़ी फिल्में मिलीं जिनमें से एक फिल्म ‘गहराइयां’ (Gehraiyaan) थी. इस फिल्म में सिद्धांत ने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और अनन्या पाण्डेय (Ananya Pandey) के साथ काम किया था. फिल्म में दीपिका और सिद्धांत पर कई लवमेकिंग सीन्स फिल्माए गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सीन्स को करने से पहले सिद्धांत बेहद नर्वस हो गए थे. 

दीपिका के साथ इंटीमेट सीन्स से पहले घबरा गए सिद्धांत 
एक इंटरव्यू में सिद्धांत ने बताया था कि फिल्म में खुद से काफी सीनियर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ इंटीमेट सीन्स करने से पहले उनके पसीने छूट गए थे. सिचुएशन इतनी आउट ऑफ़ कंट्रोल हो गई थी कि उनकी नर्वसनेस दूर करने के लिए उनके पिता और फिल्ममेकर करण जौहर को हस्तछेप करना पड़ा था. 

सिद्धांत ने कहा, मुझे याद है कि मेरे पिता ने मुझसे बात की और मुझसे कहा, सुनो इंडिया में 99 परसेंट लोग ऐसे मौकों के लिए कुछ भी करने को तैयार मिलेंगे. वो ऐसा करने में एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे. तुम ये सब क्या सोच रहे हो? प्लीज़ मर्द बनो, प्रोफेशनल बनो, ये तुम्हारा काम है. सिद्धांत ने आगे कहा, मैंने अपने पापा से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो पापा ने कहा , इससे फर्क नहीं पड़ता. ये तुम तय करोगे कि सब कैसे करना है, जाओ करो अगर तुम अच्छे एक्टर बनना चाहते हो. सिद्धांत ये धर्मा प्रोडक्शन है, दीपिका पादुकोण है, शकुन बत्रा है और तुम्हें ये काम करना ही है. 

करण जौहर बोले-प्रॉब्लम क्या है?

सिद्धांत ने आगे कहा कि उनका इंट्रोवर्ट नेचर उन्हें दीपिका के साथ इंटीमेट सीन करने से रोक रहा था. सिद्धांत ने कहा, मैंने पर्सनल लाइफ में भी अपने शाय नेचर के कारण कभी अपने रिश्ते में पहले पहल नहीं की है. सिद्धांत ने आगे बताया कि पापा के अलावा करण जौहर ने उन्हें कॉल करके दीपिका के साथ इंटीमेट सीन्स करने के लिए समझाया और बोले, डूड प्रॉब्लम क्या है? मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो करण बोले, तुम प्रोफेशनल हो और वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए. ये तुम्हारा काम है. 

