बॉलीवुड डेस्क,मुंबई. Siachen Warriors Movie:बॉलीवुड में सच्ची घटनाओं पर आधारित कई फिल्में बनती है. बायोपिक फिल्मों की कड़ी में एक और फिल्म शामिल होने जा रही है, जिसका नाम है सियाचिन वारियर्स. बता दें कि चार साल पहले 3 फरवरी 2016 को सियाचिन में हुई हिमस्खलन में 10 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए थे. अब उनकी इसी संघर्ष और वीरता की कहानी को पर्दे पर दिखाया जाएगा.

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है. तरण अपने पोस्ट में बताते हैं कि- नारायण मूर्ति-सुधा मूर्ति की बायोपिक के बाद नितेश तिवारी और अश्विनी अय्यर तिवारी महावीर जैन के साथ मिलकर सियाचिन वारियर्स बनाएंगे. इसका निर्देशन संजय शेखर शेट्टी करेंगे. बता दें कि फिल्म का टाइटल सियाचिन वारियर्स रखा गया है,जो बाद में बदला भी जा सकता है.

3 फरवरी 2016 को सियाचिन में हुई हिमस्खलन में भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हो गए थे. फिल्म सियाचिन वारियर्स में दिखाया जाएगा कि कैसे जमीन से लगभग 21 हजार फुट ऊंचाई पर हड्डियां गला देने वाले ढंड और कम ऑक्सीजन में सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिणी हिस्से में 3 फरवरी 2016 को हुए हिमस्खलन में 10 सैन्यकर्मी बर्फ में जिंदा दफन हो गए थे. आज ही के दिन सियाचिन वारियर्स की ऑफिशियल घोषणा कर मेकर्स ने जवानों को श्रद्धांजलि दी है.

IT'S OFFICIAL… After announcing #NarayanaMurthy – #SudhaMurthy biopic, Nitesh Tiwari and Ashwiny Iyer Tiwari reunite with producer Mahaveer Jain… Announce #SiachenWarriors [working title]… Directed by ad filmmaker Sanjay Shekhar Shetty. pic.twitter.com/pZfAanusNj

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 3, 2020