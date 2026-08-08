The Traitors 2: झूठ पकड़ने में उस्ताद हैं श्वेता तिवारी, करण जौहर को बताया- कैसे दोनों पतियों की पोल-पट्टी एक झटके में कर दी थी बेनकाब!

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ-साथ अपनी बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. इन दिनों वह अमेज़न प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ (The Traitors 2) को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. शो के हालिया प्रोमो और पहली झलक ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. शो के दौरान होस्ट करण जौहर के साथ बातचीत में श्वेता तिवारी ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है. शो के दौरान जब झूठ पकड़ने और परखने की बात आई, तो श्वेता ने बड़े ही बेबाक अंदाज में अपने अतीत का जिक्र करते हुए एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए. उनके खुलासे के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है और यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. आइए जानते हैं कि आखिर श्वेता ने शो में क्या कुछ कहा और उनके इस बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है.

करण जौहर के शो में श्वेता ने खोला बड़ा राज़

शो के दौरान जब होस्ट करण जौहर ने श्वेता तिवारी की झूठ पकड़ने की काबिलियत पर बात की, तो एक्ट्रेस ने बिना किसी झिझक के अपनी पिछली जिंदगी के कड़वे सच बयां कर दिए. श्वेता ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह झूठ को बहुत आसानी से भांप सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत करीब से धोखा देखा है. करण जौहर के यह कहने पर कि ‘आप इतनी भी अच्छी नहीं हो सकतीं कि हर झूठ पकड़ लें,’ श्वेता ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ‘अपने पतियों को चीट करते हुए मैंने ही पकड़ा था!; श्वेता का यह इशारा साफ तौर पर एक्स हसबैंड राजा चौधरी और अभिनव कोहली की तरफ था.

उतार-चढ़ाव में गुजरी शादीशुदा जिंदगी

आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. उन्होंने साल 1998 में एक्टर राजा चौधरी से पहली शादी की थी. हालांकि, यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया और आपसी मनमुटाव, घरेलू हिंसा (Domestic Violence) और पति के धोखे के आरोप लगाते हुए साल 2007 में दोनों अलग हो गए और बाद में तलाक ले लिया. राजा तिवारी से श्वेता तिवारी को एक बेटी पलक तिवारी है जो मॉडलिंग और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. पहली शादी टूटने के 6 साल बाद, श्वेता ने साल 2013 में एक्टर अभिनव कोहली के साथ दूसरी शादी की. लेकिन दुख की बात यह रही कि यह रिश्ता भी नहीं टिक सका और कुछ सालों बाद दोनों अलग हो गए. इस रिश्ते में भी श्वेता ने हैरेसमेंट और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर आरोप लगाए थे.

एक्स हसबैंड ने किया आरोपों से इन्कार

हाल ही में श्वेता के पहले पति राजा चौधरी ने सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की थी. उन्होंने श्वेता द्वारा लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था. इसके साथ ही राजा ने दावा किया था कि श्वेता का नाम उनके मशहूर शो ‘कसौटी जिंदगी की’ के को-स्टार सीजान खान (Cezanne Khan) के साथ जुड़ा था और दोनों रिलेशनशिप में थे. हालांकि, इन दावों और बयानों के बीच श्वेता तिवारी के ‘द ट्रेटर्स 2’ वाले खुलासे ने एक बार फिर पुरानी चर्चाओं को ताजा कर दिया है.

‘द ट्रेटर्स 2’ में ग्लैमर और सस्पेंस का तड़का

शो के एक अन्य क्लिप में पारुल गुलाटी, कुल्लू से बात करते हुए श्वेता तिवारी पर तंज कसती नजर आती हैं कि वह एक टीवी एक्ट्रेस हैं और उन्हें रोने के लिए ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती. बता दें कि ‘द ट्रेटर्स 2’ में श्वेता तिवारी, पारुल गुलाटी और कुल्लू के अलावा अभिषेक मलहान, मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रणवीर बराड़, रिया चक्रवर्ती और दलिया ताहिल जैसे कई बड़े और जाने-माने चेहरे नजर आने वाले हैं. शो का यह सीजन दर्शकों के लिए भरपूर ड्रामे और सस्पेंस से भरपूर होने की उम्मीद है.

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