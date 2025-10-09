बेटी पलक का सैफ के बेटे से जुड़ा नाम तो उड़ी श्वेता तिवारी की नींद, बोलीं-हर दूसरे लड़के के साथ…

Palak Tiwari Ibrahim Ali Khan Affair: बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी (Palak Tiwari) अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. उनका नाम पिछले काफी समय से सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के बेटे इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan) से जुड़ रहा है.दोनों एक-दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त बताते हैं मगर लोगों को लगता है कि ये रिलेशनशिप में हैं.हाल ही में एक इंटरव्यू में पलक की मां और टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने बेटी की लव लाइफ से जुड़ी खबरों पर बात की है.

श्वेता बोलीं, हर दूसरे लड़के से…

श्वेता ने कहा कि पलक का नाम हर उस शख्स से जुड़ जाता है जिससे वो काफी परेशान हो जाती हैं. श्वेता बोलीं, मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो, कभी कोई गलत चीज़ लिखे, अभी बच्ची है न, लोग कितना निर्दयी होकर लिखते हैं. हर दूसरे लड़के के साथ उसका अफेयर रहता है तो अब मेरे समझ में नहीं आता कि वो कब तक बर्दाश्त करेगी, क्या करेगी, कभी उसको कुछ चुभ न जाये.

श्वेता ने आगे कहा, पलक मुझसे कभी कुछ कहती नहीं लेकिन बताती है कि मां क्या आपको पता है कि मैं इस शख्स को डेट कर रही हूं. मैं कहती हूं-अच्छा, तो बोलती है-हां पता नहीं कब से, उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा. मैं तो मिली भी नहीं हूं इस शख्स से. ऐसे वो मजाक में बताती रहती है, अब आपको कोई चीज़ परेशान करती है तभी तो आप बोलते हैं न, फन फन में बोला लेकिन नोटिस तो किया न उसने भी ये सब कि उसके लिए ये सब लिखा जा रहा.

इब्राहिम को कहा था अच्छा दोस्त

बता दें कि कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में भी पलक ने इब्राहिम के साथ अपने लिंक अप रयूमर्स पर कमेंट किया था और कहा था कि वो दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं. पलक ने कहा था, इब्राहिम अच्छे हैं, हम कभी-कभी बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं लेकिन ये सब बस इतना ही है कि हम अच्छे दोस्त हैं.