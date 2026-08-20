Home > मनोरंजन > Shweta Tiwari: तुकाराम जी कहां हैं? ऑनलाइन ऑर्डर के साथ फ्री मिला कॉकरोच; श्वेता तिवारी ने वीडियो बना खोली डिलीवरी की पोल

Shweta Tiwari: तुकाराम जी कहां हैं? ऑनलाइन ऑर्डर के साथ फ्री मिला कॉकरोच; श्वेता तिवारी ने वीडियो बना खोली डिलीवरी की पोल

Shweta Tiwari Viral Video: श्वेता तिवारी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनके घर के अंदर एक कॉकरोच दिख रहा है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन एक एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर किया था.

By: Shristi S | Published: August 20, 2026 11:02:13 PM IST

ऑनलाइन ऑर्डर के साथ फ्री मिला कॉकरोच; श्वेता तिवारी ने वीडियो बना खोली डिलीवरी की पोल
ऑनलाइन ऑर्डर के साथ फ्री मिला कॉकरोच; श्वेता तिवारी ने वीडियो बना खोली डिलीवरी की पोल


Shweta Tiwari Cockroach Video: टीवी एक्ट्रेस और कसौटी जिंदगी की फेम श्वेता तिवारी इन दिनों रियलिटी शो द ट्रेटर्स 2 में नजर आ रही हैं. इस बीच, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने एक ऑनलाइन इंस्टेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म से एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर किया था, लेकिन उसके साथ एक कॉकरोच आ गया. वीडियो शेयर करते हुए श्वेता ने खाने की हाइजीन पर सवाल उठाया.

You Might Be Interested In

एनर्जी ड्रिंक के साथ घर आया कॉकरोच

श्वेता तिवारी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनके घर के अंदर एक कॉकरोच दिख रहा है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन एक एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर किया था. डिलीवरी मिलने पर, उन्हें पता चला कि पैकेज के साथ एक कॉकरोच भी आया था. वीडियो में, श्वेता मज़ाक में कॉकरोच की ओर इशारा करती हैं और अपनी चिंता ज़ाहिर करती हैं. वह कहती हैं कि कॉकरोच ड्रिंक के साथ आया था और अब घर में घूम रहा है.

तुकाराम मुंडे को टैग किया

श्वेता तिवारी ने इस मामले में महाराष्ट्र के FDA (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) कमिश्नर और IAS ऑफिसर तुकाराम मुंडे को भी टैग किया. उन्होंने उनसे इस मामले पर ध्यान देने की अपील की. ​​वीडियो में, श्वेता मज़ाक में पूछती हैं कि क्या उन्हें तुकाराम मुंडे को टैग करना चाहिए. एक्ट्रेस उन्हें बताती हैं कि उनके घर में कॉकरोच आ रहे हैं और उन्हें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए. श्वेता के इस जेस्चर ने सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींचा है. वीडियो में श्वेता मज़ाक में पूछती हैं, तुकाराम मुंडे जी कहां हैं? और उन्हें टैग भी करती हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

श्वेता तिवारी का करियर

‘द ट्रेटर्स 2’ में नज़र आ रही हैं श्वेता. वर्क फ्रंट पर, श्वेता तिवारी अभी रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ का हिस्सा हैं. टेलीविज़न की दुनिया में, वह ‘कसौटी ज़िंदगी की’ में प्रेरणा के रोल से घर-घर में मशहूर हो गई हैं. वह ‘परवरिश’, ‘बेगूसराय’ और ‘मैं हूं अपराजिता’ जैसे शो में भी नज़र आ चुकी हैं. श्वेता ‘बिग बॉस 4’ की विनर भी थीं और उन्होंने ‘खतरों के खिलाड़ी 11’ में भी हिस्सा लिया था.

Tags: online shoppingshweta tiwari
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ठंड लगने पर पिएं ये 5 ड्रिंक्स

August 20, 2026

मायानगरी के ये सुपरस्टार्स असल में कहां से हैं? जानिए...

August 20, 2026

बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

August 19, 2026

क्या खाने से पेट ठंडा रहता है?

August 19, 2026

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

August 19, 2026

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026
Shweta Tiwari: तुकाराम जी कहां हैं? ऑनलाइन ऑर्डर के साथ फ्री मिला कॉकरोच; श्वेता तिवारी ने वीडियो बना खोली डिलीवरी की पोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shweta Tiwari: तुकाराम जी कहां हैं? ऑनलाइन ऑर्डर के साथ फ्री मिला कॉकरोच; श्वेता तिवारी ने वीडियो बना खोली डिलीवरी की पोल
Shweta Tiwari: तुकाराम जी कहां हैं? ऑनलाइन ऑर्डर के साथ फ्री मिला कॉकरोच; श्वेता तिवारी ने वीडियो बना खोली डिलीवरी की पोल
Shweta Tiwari: तुकाराम जी कहां हैं? ऑनलाइन ऑर्डर के साथ फ्री मिला कॉकरोच; श्वेता तिवारी ने वीडियो बना खोली डिलीवरी की पोल
Shweta Tiwari: तुकाराम जी कहां हैं? ऑनलाइन ऑर्डर के साथ फ्री मिला कॉकरोच; श्वेता तिवारी ने वीडियो बना खोली डिलीवरी की पोल