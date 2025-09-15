जब श्वेता तिवारी ने शर्मोहया छोड़ दे डाले इतने बोल्ड सीन्स, बोलीं-मैंने बेटी से पूछा था कि…
44 साल की श्वेता तिवारी ने भी वेब सीरीज की दुनिया में अपने बोल्ड अंदाज़ से तहलका मचा दिया था.

By: Kavita Rajput | Last Updated: September 15, 2025 4:59:08 PM IST

Shweta Tiwari Bold Scenes: टीवी की लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने अपने करियर में बोल्ड रोल्स करने से हिचकिचाहट नहीं दिखाई है. टीवी की दुनिया से निकलकर जब श्वेता ने वेबसीरीज की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने अपना बोल्ड अंदाज़ जमकर दिखाया था. वेब सीरीज ‘हम तुम एंड देम’ (Hum Tum and Them) में श्वेता ने काफी बोल्डनेस दिखाते हुए हॉट लवमेकिंग सीन्स दिए थे. उनके इस अंदाज़ को देखकर फैंस चौंक गए थे लेकिन एक इंटरव्यू में श्वेता ने अपने बोल्ड सीन्स को जस्टिफाई किया था. श्वेता ने कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बोल्ड सीन्स से कोई परेशानी नहीं है कि क्योंकि वेबसीरीज को एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर जाकर ही देखा जा सकता है और उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है. ऐसे में वेबसीरीज को बच्चे आसानी से नहीं देख सकते हैं.

श्वेता ने आगे ये भी कहा कि वेबसीरीज ‘हम तुम एंड देम’ (Hum Tum and Them)करने से पहले उन्होंने अपनी बेटी पलक से बात की थी और उसने उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया था. श्वेता ने गेम्स ऑफ़ थ्रोंस में बोल्ड और न्यूड सीन्स के बारे में भी बात की थी और कहा था कि ये एक सॉफ्ट पोर्न कंटेंट ही है लेकिन लोग इसे देखना एक गर्व की बात समझते हैं. बता दें कि हम तुम और देम में श्वेता ने एक्टर अक्षय ओबेरॉय के साथ लवमेकिंग सीन्स दिए थे. सीरीज में दोनों की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ हुई थी.

श्वेता के करियर की बात करें तो उन्होंने टीवी से लेकर भोजपुरी और बॉलीवुड तक की फिल्मों में काम किया है. सीरियल कसौटी जिंदगी के में श्वेता ने प्रेरणा का किरदार निभाया था जिससे वो घर-घर में पॉपुलर हो गई थीं. इसके बाद उन्होंने बिग बॉस 4 में हिस्सा लिया और इसकी विनर साबित हुई थीं. श्वेता ने दर्जनों टीवी सीरियल और रियलटी शोज किए हैं. जल्द ही वह बॉलीवुड फिल्म डू यू वाना पार्टनर में तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी के साथ नजर आएंगी.

