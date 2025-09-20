17 की उम्र में बनीं स्टार, फिर Prostitution केस ने डुबा दिया इस एक्ट्रेस का करियर, अब कमबैक कर…

Shweta Basu Prasad Prostitution Case: 17 साल की उम्र में सबकी नजरों का केंद्र बन जाना कोई आम बात नहीं होती. इतनी कम उम्र में नेशनल अवॉर्ड जीतकर एक लड़की ने फिल्मी दुनिया में धूम मचा दी. हर कोई उसे अगले बड़े स्टार के तौर पर देख रहा था. जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि टीवी और बॉलीवुड पर अपने अभिनय से तहलका मचा चुकीं एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद हैं. लेकिन इस चमकते करियर पर तब कलंक लग गया जब उनका नाम प्रोस्टिट्यूशन केस में आया.

साल 2014 में अचानक हैदराबाद में एक सेक्स रैकेट केस ने श्वेता की दुनिया ही उलट-पलट कर दी. कोर्ट ने बाद में सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया. लेकिन, मीडिया की निगाहें और लोगों की बातें उनके करियर पर गहरा असर डाल गईं. कई प्रोजेक्ट्स रुक गए, और फिल्मी दुनिया में फिर से जगह बनाना मुश्किल हो गया. यही श्वेता के करियर का सबसे बड़ा डाउन फॉल साबित हुआ.

2016 में किया कमबैक

फिर भी हार मानना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था. साल 2016 में उन्होंने टीवी सीरियल चंद्र नंदनी से वापसी की और फिर द ताशकंद फाइल्स, सीरियस मेन, क्रिमिनल जस्टिस: अधूरा सच, और जुबिली जैसी वेब सीरीज में कमाल की एक्टिंग दिखाई. दर्शक और क्रिटिक्स दोनों ने उनकी मेहनत की दाद दी. बता दें श्वेता ने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर लोगों का पसंदीदा शो कहानी घर घर की और करिश्मा का करिश्मा में भी कमाल का काम किया.

एक्टिंग के साथ-साथ डायरेक्शन में भी किया काम

श्वेता सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं रुकीं. उन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ डायरेक्शन में भी कदम रखा और 2023 में शॉर्ट फिल्म रेटेक न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया. इसके अलावा, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर डॉक्यूमेंट्री रूट्स बनाई, जिसमें उन्होंने बड़े कलाकारों के साथ काम किया. श्वेता के करियर में जरूर आरोपों का ठप्पा लगा लेकिन उनका आत्मविश्वास और मेहनत रंग लाई और उनके धमाकेदार कमबैक ने लोगों को हैरान करने पर मजबूर कर दिया.