ऐश्वर्या राय की कौन-सी आदत से नफरत करती हैं श्वेता बच्चन? भाभी की इस बात को करती हैं बर्दाश्त, Rapid Fire में खोला था राज!

Shweta Bachchan Hate Comment on Aishwarya Rai: बड़ी फिल्मी फैमिली में ननद-भाभी का बॉन्ड हमेशा से गॉसिप का हॉट टॉपिक रहता है. दोनों की कई वीडियोज सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होती रहती हैं जिसमें दोनों के एक्सप्रेशन से लेकर फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस साफ नजर आता है. सिनेमाई गलियारों में चर्चा रहती है कि क्या ऐश्वर्या और श्वेता आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करतीं, क्या दोनों का बॉन्ड असल जिंदगी में ननद-भाभी जितना तल्ख है? हालांकि श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, दोनों ही कभी डायरेक्टली एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग पर नहीं बोली हैं, लेकिन एक ऐसा शॉकिंग किस्सा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें श्वेता बच्चन नंदा अपने भाई अभिषेक बच्चन के साथ करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee With Karan) के सीजन 6 के 13वें एपिसोड में पहुंचीं. कैमरे से दूर रहने वाली श्वेता ने शो पर ऐसा कुछ बोल दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया.

करण के रैपिड-फायर और लव-हैट-टॉलरेंट वाले सवाल पर श्वेता ने ऐश्वर्या राय की तारीफ तो की, उन्हें एक शानदार मां और सेल्फ-मेड वुमन बताया, लेकिन नफरत वाली बात पर सीधे बोल दिया कि उन्हें ऐश्वर्या की एक आदत से सख्त नफरत है कि वे फोन कॉल और मैसेज का जवाब देने में सदियां लगा देती हैं. श्वेता बच्चन के इस बायन पर कुछ लोग श्वेता को जेलस बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग दोनों के रिश्ते को ननद-भाभी मीम के जरिए चटखारे लेकर डिस्कस कर रहे हैं.

जब श्वेता ने भाबी ऐश्वर्या की पोल खोली

कॉफी विद करण के काउच पर बैठीं श्वेता बच्चन नंदा से जब करण जौहर ने पूछा कि वे अपनी भाभी ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में क्या लव, हेट और टॉलरेंट करती हैं, तो श्वेता ने दिल खोलकर जवाब दिया. उन्होंने ऐश्वर्या के स्ट्रगल, खुद के दम पर मुकाम हासिल करने और एक शानदार मां होने की जमकर तारीफ की.

लेकिन जब नापसंद वाली बात आई, तो श्वेता ने तपाक से कहा कि उन्हें सख्त नफरत है कि ऐश्वर्या फोन कॉल और मैसेज का रिप्लाई करने में हमेशा लेट करती हैं और वे बस उनकी इस खराब टाइम मैनेजमेंट स्किल को किसी तरह टॉलरेंट करती हैं.

जब भाई को ऐश्वर्या से बेहतर एक्टर बताया

रैपिड-फायर राउंड में जब करण जौहर ने श्वेता के सामने सवाल फेंका कि बेटर एक्टर कौन है- अभिषेक या ऐश्वर्या, तो श्वेता ने बिना एक सेकंड रुके सीधे अभिषेक का नाम चुन लिया. इस जवाब ने वहां मौजूद हर किसी को सरप्राइज कर दिया, क्योंकि ऐश्वर्या ने ‘देवदास’, ‘जोधा अकबर’ और ‘हम दिल दे चुके सनम’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. ननद का अपने भाई को प्राथमिकता देना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इस पर लोगों ने तरह-तरह की चर्चाएं शुरू कर दीं.

जब अभिषेक बोले ‘मां से डरता हूं’ और श्वेता बोलीं ‘बीवी’

एपिसोड का सबसे मजेदार और खट्टा-मीठा ड्रामा तब हुआ जब करण ने अभिषेक बच्चन से पूछा कि वे अपनी जिंदगी की दो सबसे अहम और खूंखार महिलाओं- पत्नी ऐश्वर्या या मां जया बच्चन में से किससे ज्यादा डरते हैं. अभिषेक ने बिना झिझक कहा ‘मेरी मां’. लेकिन श्वेता तुरंत बीच में टोकते हुए बोल पड़ीं ‘वाईफ’. यह सुनकर अभिषेक भी झेंप गए और उन्हें तुरंत टोकना पड़ा कि ‘यह मेरा रैपिड फायर है, चुप रहो.’ 1999 की पहली मुलाकात से लेकर 2007 की रॉयल वेडिंग और अराध्या के जन्म तक, बच्चन परिवार का यह बॉन्ड हमेशा से फिल्मी गलियारों की जान रहा है.

ये भी पढ़ें:- मेधा शंकर से दिसंबर में शादी की खबर पर ‘समय रैना’ ने बजवा दिया ‘झूठ बोले कौआ काटे’… एक्ट्रेस ने दिया इतना क्यूट रिएक्शन, वायरल पोस्ट ने चौंकाया!