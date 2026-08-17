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कौन हैं अनुराग कश्यप की गर्लफ्रेंड शुभ्रा शेट्टी? उम्र में 20 साल छोटी, 11 साल से हैं साथ

Who is Shubhra Shetty: अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वह 11 साल से अपनी गर्लफ्रेंड शुभ्रा शेट्टी के साथ रह रहे हैं. चलिए जानते हैं शुभ्रा शेट्टी के बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 17, 2026 6:18:31 PM IST

शुभ्रा शेट्टी के बारे में
शुभ्रा शेट्टी के बारे में


फिल्ममेकर अनुराग कश्यप और शुभ्रा शेट्टी ने हाल ही में अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. दोनों 11 साल से बेंगलुरु में एक साथ रह रहे हैं. और उनकी उम्र में 20 साल का अंतर है. आपको बता दें कि  शुभ्रा करीब 20 साल की थीं जब उन्होंने अनुराग को डेट करना शुरू किया. अब दोनों एक साथ अपना खुशी जीवन बिता रहे हैं. आखिर कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? चलिए जानते हैं सबकुछ. 

कौन हैं शुभ्रा शेट्टी?

शुभ्रा शेट्टी पहले फैंटम फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करती थीं. आपको बता दें कि यह प्रोडक्शन हाउस अनुराग कश्यप ने को-फाउंड किया था. दोनों को पहली बार 2015 में एक साथ देखा गया था, जबकि कश्यप ने 2018 में पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को कन्फर्म किया था. शुभ्रा की उम्र 30 साल है, जबकि कश्यप की उम्र 53 साल है, जिससे उनकी उम्र में लगभग 20 साल का अंतर है. 

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प्राइवेट रखा था रिश्ता

अनुराग पहले से ही एक जाने-माने फिल्ममेकर थे, दो बार शादी कर चुके थे और एक पिता भी थे. उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता को शुरू में इस रिश्ते को लेकर चिंता थी, लेकिन बाद में उन्होंने उनके फैसले का सम्मान किया.

शुभ्रा और अनुराग कश्यप  ने शुरुआती सालों में अपने रिश्ते को प्राइवेट रखने की भी कोशिश की. वे साथ में पार्टियों और इवेंट्स में जाते थे, लेकिन नहीं चाहते थे कि उनका रोमांस लगातार पब्लिक में चर्चा का विषय बने.

किसने किया था पहले प्रपोज?

शुभ्रा ने बताया कि कश्यप ही वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी फीलिंग्स बताई थीं. उन्होंने कहा कि कश्यप ने उनसे कहा था कि वो अपनी जिंदगी के अनुभवों की वजह से जानते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें समय लेकर ज़िंदगी का अनुभव करने की आज़ादी भी दी. शुभ्रा ने याद किया कि कश्यप चाहते थे कि वह अपने रिश्ते में बंधे रहने के बजाय अपनी पसंद खुद तय करे. उन्होंने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो बाहर जा सकती है, दुनिया देख सकती है और उसके पास वापस आ सकती है.

यह खबर भी पढ़ें: ‘शोले’ फिल्म का ऐसा एक्टर, जिसे रोल के लिए पैसा नहीं; मिला था फ्रिज, बेटी-पत्नी भी हैं दिग्गज एक्ट्रेस

Tags: anurag kashyapSubhra Shetty
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