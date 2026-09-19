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‘मर्दों को भी पीरियड्स होने चाहिए’… भगवान से क्यों मांग ली श्रुति हसन ने ऐसी दुआ? सोहा अली खान ने भी कस दिया मजेदार तंज!

Shruti Haasan Prayed Men Get Periods: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस श्रुति हासन ने हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में एक ऐसा चौंकाने वाला और बेबाक बयान दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने भगवान से हजारों बार प्रार्थना की है कि काश मर्दों को भी पीरियड्स होने लगें.

By: Kajal Jain | Published: September 19, 2026 6:34:00 PM IST

‘मर्दों को भी पीरियड्स होने चाहिए’… भगवान से क्यों मांग ली श्रुति हसन ने ऐसी दुआ? सोहा अली खान ने भी कस दिया मजेदार तंज!


Shruti Haasan Prayed Men Get Periods: साउथ और बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस श्रुति हासन ने हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. श्रुति ने शो के दौरान खुलकर बात करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान से हजारों बार यह प्रार्थना की है कि काश मर्दों को भी पीरियड्स (मासिक धर्म) होने लगें. आखिर एक मशहूर एक्ट्रेस को नेशनल प्लेटफॉर्म पर ऐसा क्यों कहना पड़ा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? एक्ट्रेस ने कहा कि जहां एक तरफ महिला के दर्द और समस्याओं को अक्सर फिल्म सेट्स पर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन सेट पर एक मेल को-स्टार की मामूली घुटने की सर्जरी पर तो पूरी यूनिट ध्यान देती है. महिलाएं को भी अपना नेचुरल दर्द हमेशा छिपाना पड़ता है.श्रुति ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे की क्या वजह है, आइए जानते हैं इस आर्टिकल में इसका पूरा रीज़न.

‘काश मर्दों को होते पीरियड्स’, पॉडकास्ट पर छलका दर्द

सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान हार्मोन्स और पीरियड्स से जुड़े मिथ्स पर खुलकर चर्चा हुई. इसी दौरान श्रुति हासन ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हुए कहा कि इस दर्द का सिर्फ एक ही मजेदार समाधान हो सकता है कि अगर मर्दों को भी पीरियड्स आने लगें. उन्होंने हंसते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो आज फिल्म इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स में महिलाओं की तरह पुरुषों के लिए भी पीरियड्स की छुट्टियां पक्की लिखी होतीं.

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उनकी इस बात पर सोहा अली खान ने भी सहमति जताई और मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर ऐसा होता, तो पुरुष तो इस बात पर भी कॉम्पिटिशन करने लगते कि इस महीने किसका खून ज्यादा बहा या कौन कितना बड़ा टैम्पोन इस्तेमाल कर रहा है. दोनों अदाकाराओं की यह बातचीत महिलाओं के उस दर्द पर रोशनी डालती है, जिसे अक्सर फिल्मों के सेट पर नजरअंदाज कर दिया जाता है.

सेट्स पर अलाउड नहीं थी पीरियड्स की बातें, ऐसे बदला नजरिया

श्रुति ने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में उनके लिए सेट्स पर पीरियड्स के बारे में बात करना मुमकिन नहीं था. न सिर्फ यह एक टैबू (Taboo) था, बल्कि लोग इस बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते थे. शूटिंग के दौरान जब दर्द से उनका चेहरा उतर जाता था या एनर्जी कम हो जाती थी, तो डायरेक्टर्स को समझ नहीं आता था.

लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने हिम्मत जुटाई और डायरेक्टर्स को सच बताना शुरू किया. उन्होंने एक वाकया साझा करते हुए बताया कि जब एक को-स्टार ने अपनी घुटने की सर्जरी का हवाला दिया और पूरी क्रू उसके हिसाब से काम करने लगी, तब उन्हें लगा कि उन्हें भी खुलकर बताना चाहिए. जब उन्होंने पहली बार एक डायरेक्टर को अपने पीरियड्स के बारे में बताया, तो उसने अपनी बेटी का हवाला देते हुए तुरंत बात समझी और कहा, ‘चलो, हम इसके हिसाब से काम मैनेज कर लेंगे.’ इस छोटे से बदलाव ने उनके लिए शूटिंग का माहौल काफी बदल दिया.

इस तरीके से हैंडल करती हैं PCOS का दर्द

एक्ट्रेस ने खुलकर स्वीकार किया कि उन्हें पीसीओएस (Polycystic Ovary Syndrome) की समस्या है, जिसकी वजह से उनके लिए हर महीने के वे दिन शारीरिक रूप से बेहद तकलीफदेह होते हैं. बावजूद इसके, वे अपनी प्रोफेशनलिज्म बनाए रखती हैं, लेकिन अब वे चाहती हैं कि सेट पर इस दर्द को कमजोरी न मानकर एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रक्रिया समझा जाए.

वर्कफ्रंट की बात करें तो, श्रुति हासन हाल ही में रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ (Coolie) में नजर आई थीं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की थी. इसके अलावा वह राम चरण के साथ एक गाने में नजर आ चुकी हैं और उनकी झोली में निर्देशक मिस्किन की तमिल फिल्म ‘ट्रेन’ (Train) तथा दुलकर सलमान के साथ फिल्म ‘आकासमलो ओका तारा’ (Aakasamlo Oka Tara) जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. एक तरफ जहां वह अपनी दमदार फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, वहीं उनका यह लेटेस्ट बयान महिलाओं के हक और उनकी हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक बड़ी आवाज बन गया है.

ये भी पढ़ें:- बप्पा को विदाई देते-देते फूट-फूटकर रोए चिराग पासवान, विशाल सिंह के भी छलके आंसू; नेटिजन्स ने छेड़ी नई बहस!

Tags: Shruti Haasan
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