Lock Upp Season 2 Winner: शिल्पा शिंदे-राम कपूर को पछाड़ श्रेया कालरा ने जीती ‘लॉक अप 2’ की ट्रॉफी, इनाम में मिले 1 करोड़

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा ‘लॉक अप सीजन 2’ (Lock Upp Season 2) की विजेता बन गई हैं. उन्होंने शानदार जीत दर्ज करते हुए शो की ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपये की कैश प्राइज मनी अपने नाम कर ली. ग्रैंड फिनाले के दौरान शो के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने उनकी जीत का आधिकारिक ऐलान किया. इस सीजन के टॉप 5 फाइनलिस्ट में शिवांगी जोशी, राम कपूर, योगेश रावत और शिल्पा शिंदे शामिल रहे.

शो में श्रेया का दबदबा और रणनीति

‘लॉक अप सीजन 2’ की शुरुआत से ही श्रेया कालरा शो की सबसे चर्चित और बेबाक कंटेस्टेंट बनकर उभरीं. पहले ही एपिसोड से उन्होंने खुद को गेम के केंद्र में रखा. शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चमोला जैसे सह-प्रतियोगियों के साथ उनकी तीखी बहस और तकरार ने जमकर सुर्खियां बटोरीं. अपनी बात बेबाकी से रखने, घर के मजबूत गठबंधनों को सीधी चुनौती देने और अपने निजी जीवन से जुड़े भावनात्मक खुलासों की वजह से वह लगातार सुर्खियों में बनी रहीं और सोशल मीडिया पर भी उन्हें लेकर लगातार चर्चा होती रही.

जैसे-जैसे शो आगे बढ़ा, श्रेया ने खुद को एक चतुर रणनीतिकार साबित किया. उन्होंने जेल के भीतर की राजनीति को बखूबी समझते हुए फाइनल वीक में अपनी जगह पक्की की. उनके गेम का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट सेमी-फाइनल राउंड में आया, जब उन्होंने अपनी ‘एडवांटेज पावर’ का इस्तेमाल कर खुद को एलिमिनेशन से बचाया और वोटिंग के समीकरणों को बदलकर अपने सीधे प्रतिद्वंदियों को रेस से बाहर कर दिया.

दिग्गजों को पछाड़कर बनाई जगह

हालांकि, श्रेया के आक्रामक गेमप्ले और बदलते समीकरणों के चलते कई बार बाकी कंटेस्टेंट उनसे दूर होते दिखे, लेकिन यही रणनीति उन्हें शो की मुख्य कहानियों के केंद्र में बनाए रखने में काम आई. मुश्किल टास्क में दमदार प्रदर्शन और खुद को बचाए रखने की सटीक समझ के दम पर श्रेया टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े और अनुभवी चेहरों को पीछे छोड़ते हुए टॉप 5 में पहुंचने में कामयाब रहीं.

फिनाले से पहले का सबसे बड़ा ट्विस्ट

फिनाले से ठीक पहले एक्टर हर्षद चोपड़ा को ‘लॉक अप’ से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने शिवांगी जोशी को शो की पहली फाइनलिस्ट चुनने का फैसला किया था. इसके बाद खेल में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब श्रेया कालरा ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए शिवांगी को ही शो से बाहर कर दिया. श्रेया के इस फैसले से जेल के अंदर का माहौल काफी गरमा गया था.

वहीं होस्ट रितेश देशमुख के अनुसार, हर्षद को पहले शिवांगी को फाइनलिस्ट बनाने और दोनों को सुरक्षित करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया था.

स्ट्रीमिंग डिटेल्स: ‘लॉक अप सीजन 2’ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देखने के लिए उपलब्ध है.