रियल नहीं फेक है श्रद्धा कपूर का लिंक्डइन अकाउंट? ‘स्त्री’ ने लगाई मदद की गुहार, बोली- ‘मुझे यकीन नहीं…’

Shraddha Kapoor Signs Up for LinkedIn: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने आखिरकार लिंक्डइन पर अपनी शुरुआत कर दी है। क्योंकि उनकी पिछली प्रोफ़ाइल को ‘फेक’ करार दिया गया था। जिसके बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा था कि, “लिंक्डइन की टीम ने शनिवार रात एक घंटे से भी कम समय में इस समस्या का समाधान कर दिया।”

बता दें कि एक्ट्रेस को इससे पहले फेक फ्लैग के कारण अकाउंट तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद एक्ट्रेस ने लिंक्डइन से संपर्क किया था। श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया था। जिसमें उन्होंने लिंकडिन को टैग करते हुए इस प्लेटफ़ॉर्म पर प्रोफ़ाइल बनाने में आ रही दिक्कतों को साझा किया था।

लिंक्डइन पर श्रद्धा ने बनाया अकाउंट

डियर लिंक्डइन linkedin_in, मैं अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूं क्योंकि लिंक्डइन को लगता है कि यह फेक है। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? अकाउंट बनकर तैयार है, प्रीमियम है और सत्यापित भी है, लेकिन कोई इसे देख नहीं पा रहा है। मैं अपनी यात्रा साझा करना चाहती हूं। अकाउंट बनाना अपने आप में एक यात्रा बन गई है।

स्त्री 2 ने की थी जबरदस्त कमाई

वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रद्धा की हालिया फिल्म, स्त्री 2, 15 अगस्त, 2024 को रिलीज़ हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में राजकुमार राव, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना भी थे। यह 2018 में आई फिल्म स्त्री का सीक्वल है। मेकर्स इस फिल्म की तीसरी किस्त की घोषणा भी कर चुके हैं।

इस फिल्म में नजर आएंगी श्रद्धा

श्रद्धा जल्द ही निखिल द्विवेदी की फिल्म नागिन में नज़र आएंगी। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में, निर्देशक ने खुलासा किया कि श्रद्धा ही शुरुआती और एकमात्र पसंद थीं, और अब जब स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है, तो इसी साल शूटिंग भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा, “वह बहुत खुश थीं। वह इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाली पहली व्यक्ति थीं। मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ उनसे संपर्क किया, और उन्होंने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। अब जब स्क्रिप्ट तैयार है, तो वह शूटिंग शुरू करने के लिए बेताब हैं।”

