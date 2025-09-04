जो एक्ट्रेस अब 900 करोड़ की फिल्म दे रही, कभी करती थी ये छोटे-मोटे काम! नाम जानकर हो जाएंगे आप भी शॉक्ड

Shraddha Kapoor: बॉलीवुड में ऐसे काफी सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो अपने पेरेंट्स के दम पर बॉलीवुड में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत टैलेंट और अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए फैंस के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। इन्हीं में से एक है बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, आज वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन और लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी है।

पढ़ाई से लेकर एक्टिंग तक का सफर

श्रद्धा कपूर का जन्म एक फिल्मी बैकग्राउंड में हुआ है, श्रद्धा अपनी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका चली गयी थी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की। लेकिन उस समय उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि कॉलेज के पहले साल में श्रद्धा कपूर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इंडिया लौट आई ताकि अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सके।

श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म से की थी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत

श्रद्धा कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में फिल्म तीन पत्ती से की थी लेकिन यह फिल्म हिट साबित नहीं हुई, उनको असली फेम 2023 में आई फिल्म “आशिकी 2” से मिला था जिन्होंने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी जैसे एक विलन, हैदर, स्त्री ,ओके जानू इन फिल्मों को आज भी लोग काफी ध्यान से देखते हैं और उनकी एक्टिंग की सराहना करते नहीं थकते हैं। श्रद्धा कपूर अक्सर या साबित करती हुई आती है कि सिर्फ ग्लैमरस फेस ही नहीं बल्कि टैलेंट भी बॉलीवुड में टिकने का एक खजाना होता है।

श्रद्धा कपूर है एक सफल बिजनेस वूमेन

श्रद्धा कपूर केवल बॉलीवुड की एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि वह एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन भी है वह Palmonas नाम के डेमी फाइन ज्वैलरी ब्रांड की को फाउंडर भी है।

श्रद्धा कपूर बनाया करती थी सैंडविच

श्रद्धा कपूर फिलहाल में अपनी लिंकडइन प्रोफाइल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में आई थी जहां उन्होंने अपनी एक स्ट्रगल स्टोरी अपने फैंस के साथ शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था कि जब वह अमेरिका में स्टूडेंट लाइफ के दौरान Starbucks और Einstein Bros Bagels में काम किया करती थी वहां वह सैंडविच बनाने से लेकर कॉफी सर्व तक करने का काम करती थी।

ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर करोड़ की संपत्ति की मालकिन है श्रद्धा कपूर

श्रद्धा कपूर एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस है आजकल वह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसस में से एक मानी जाती है क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म में 884 करोड रुपए का काफी धुआंधार कलेक्शन किया था और 2024 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि श्रद्धा आज 130 करोड रुपए की प्रॉपर्टी की मालकिन है।