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Eetha Real Story Explained: कौन थीं विथाबाई नारायणगांवकर? जिनके किरदार में ढलने के लिए श्रद्धा कपूर ने झोंकी जान!

'ईथा'में श्रद्धा का मराठी मुलगी अवतार खूब धमाल मचा रहा है. फिल्म तमाशा सम्रादिनी विथाबाई नायारणगावंकर की लाइफ पर बेस्ड है जो महाराष्ट्र की लोक संस्कृति, नृत्य और गायन के लिए प्रसिद्ध थीं. लाइफ की अपार कठिनाईयों के बावजूद विथाबाई ने 'लावणी' पारंपरिक कला की जीवित रखा.

By: Kajal Jain | Published: June 21, 2026 7:32:06 PM IST

Eetha Real Story Explained: कौन थीं विथाबाई नारायणगांवकर? जिनके किरदार में ढलने के लिए श्रद्धा कपूर ने झोंकी जान!
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श्रद्धा कपूर की अपकमिंग मूवी ईथा का टीजर रिलीज हो चुका है जिसमें एक्ट्रेस प्रसिद्ध मराठी लोक कलाकाक विथाबाई भाऊ मंग नारायणगांवकर के किरदार में नजर आती हैं. टीजर की दमदार शुरुआत ने पहले ही फैन्स का दिल जीत लिया है. टीजर में विथाबाई की लाइफ की स्ट्रगल से लेकर तमाशा सम्रादिनी बनने तक की हर एक मूमेंट को बेहद खूबसूरती के साथ कैप्चर किया है. टीजर के सोशल मीडिया रीव्यूज पर नजर डालें तो फैन्स ने विथाबाई के किरदार को न्यायपूर्वक पेश करने के लिए श्रद्धा की तारीफ की है.

कौन थीं विथाबाई नारायणगांवकर?

विथाबाई नायारणगांवकर को महाराष्ट्र की तमाशा सम्रादिनी या तमाशा की रानी कहा जाता है. वो मराठी लोक रंगमंच की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक थीं जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बावजूद महाराष्ट्र की लोक संस्कृति, नृत्य, गायन जैसे- तमाशा और लावणी को जीवित रखा. विथाबाई नायारणगांवकर के मंच पर आने से पहले ही भीड़ में उत्साह बढ़ जाता है वो लोक कला के लिए अपने जुनून और दृढता के लिए जानी जाती थीं. तमाशा और लावणी में विथाबाई नायारणगांवकर के योगदान के लिए वो भारत के राष्ट्रपति की ओर से भी सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं.

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मंच पर आने के ठीक पहले बनी थीं मां

यूं तो विथाबाई नायारणगांवकर ने अपनी कला के दम पर महाराष्ट्र के सबसे सम्मानित कलाकारों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया लेकिन उनके जीवन का सबसे मशहूर किस्सा है, जब वो पहली बार मां बनी. इधर मंच की भीड़ बेहद एक्साइटमेंट के साथ विथाबाई की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रही थी तो वहीं विथाबाई की प्रेग्नेंसी के आखिरी दिन चल रहे थे. अचानक लेबर पेन हुआ और अपनी परफॉर्मेंस से ठीक पहले मंच के पीछे विथाबाई नायारणगांवकर ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया. अपनी प्रेग्नेंसी के दिनों में भी उन्होंने कला को जीवंत रखने के लिए कई बार परफॉर्मेंस दी और उनकी यही दृढ़ता कलाकारों के लिए इंस्पीरेशन और कला के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गई. 

टीजर ने मचाया धमाल

विथाबाई नायारणगांवकर के ऐसे ही कई बड़े मूमेंट्स को टीजर में जगह दी गई है जिसमें श्रद्धा कपूर प्रसव से ठीक पहले नौ महीने के बेबी बंप के साथ स्टेज के पीछे कॉस्ट्यूम में नजर आती हैं. इसके बाद उन्हें स्टेज के पीछे बच्चे को जन्म देते हुए दिखाया जाता है. फिर कुछ ही मिनटों के अंदर विथाबाई नायारणगांवकर के किरदार में श्रद्धा कपूर स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लेती नजर आती हैं.

ईथा में दिखेंगे ये बड़े चेहरे

विथाबाई नायारणगांवकर पर आधारित मूवी ‘ईथा’ में श्रद्धा कपूर ‘मराठी मुलगी’ स्टाइल में लीड रोल प्ले कर रही हैं तो सपोर्टिंग रोल में रणदीप हुडा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी नजर आएंगे. छावा (2025) फेम लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित ईथा को रक्षाबंधन के मौके पर 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें:-खतरों के खिलाड़ी-15 में नजर आएंगी इम्तियाज़ अली की फेमस मूवी एक्ट्रेस, कास्टिंग काउच पर तोड़ी चुप्पी, कहा- डायरेक्टर फ्रॉड था, उसने घर बुलाकर…

Tags: Eetha MovieMarathi Artistshraddha kapoorshraddha kapoor movieVithabai Narayangaonkar
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