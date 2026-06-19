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Eetha Teaser Leaked: ऑनलाइन लीक हुआ ‘ईथा’ का टीजर, ‘कॉकटेल 2’ मंडराए संकट के बादल; श्रद्धा के आगे फीकी पड़ी कृति-रश्मिका

Shraddha Kapoor Film Eetha Teaser Leaked: श्रद्धा कपूर की फिल्म Eetha का टीजर ऑनलाइन लीक होकर वायरल हो गया. 'कॉकटेल 2' के साथ जुड़े इस टीजर ने फिल्म से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 19, 2026 3:14:09 PM IST

ऑनलाइन लीक हुआ 'ईथा' का टीजर
ऑनलाइन लीक हुआ 'ईथा' का टीजर


Shraddha Kapoor Film Eetha Teaser Leaked: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘ईथा’ का टीजर ऑनलाइन लीक हो चुका है. टीजर पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. दरअसल, फिल्म का टीजर फिल्म ‘कॉकटेल 2’ के साथ अटैच किया गया है. जो आज 19 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है. वहीं अब ‘कॉकटेल 2’ से ज्यादा चर्चा ‘ईथा’ का टीजर बटोर रहा है. 

श्रद्धा कपूर की दमदार एक्टिंग 

मेकर्स ने ईथा का टीजर कॉकटेल 2 का साथ जोड़ा दिया था. जिसके कारण अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. टीजर पर लोगों के खूब रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. फिल्म में एक्ट्रेस  दिग्गज मराठी तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं. ‘स्त्री’ से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब एक बार फिर से श्रद्धा लोगों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार हैं. 

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श्रद्धा कपूर ने फिर लूटी महफिल 

टीजर में श्रद्धा को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं. उनकी उपस्थिति और विजुअल्स ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. टीजर की शुरूआत में श्रद्धा कपूर गर्भावस्था में नजर आ रही है. वहीं बच्चे के जन्म के कुछ ही देर में वह स्टेज पर दमदार डांस करते दिख रही है. इस सीन की सोशल मीडिया पर सबसे अधिक चर्चा की जा रही है. टीजर में एक्ट्रेस का डायलॉग भी काफी कमाल का है. 

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कब रिलीज होगी फिल्म 

फिल्म ईथा को लक्ष्मण उटेकर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने छावा जैसी फिल्में बनाई थीं. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम रोल में नजर आएंगे. दर्शकों को फिल्म में श्रद्धा का नया और अलग अंदाज पसंद आ रहा है.

Tags: Cocktail 2eethashraddha kapoor
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