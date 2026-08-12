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क्या यश की ‘टॉक्सिक’ से डर गईं श्रद्धा कपूर? अगस्त नहीं, अब दिसंबर में आएगी ‘ईथा’, मेकर्स ने किया खुलासा

Eetha Release Date Postponed: अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' की रिलीज डेट टल गई है. क्या मेकर्स ने यश की 'टॉक्सिक' से डरकर ये फैसला लिया है? क्योंकि दोनों फिल्में अगस्त में रिलीज होनी थी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 12, 2026 10:32:41 AM IST

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' की रिलीज डेट टली
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' की रिलीज डेट टली


श्रद्धा कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ईथा’ पहले 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. अब इस फिल्म की रिलीज डेट को टालकर दिसंबर महीने में कर दिया गया है. मेकर्स ने ये कदम यश की ‘टॉक्सिक’ को देखते हुए लिया हैं, क्योंकि ‘टॉक्सिक’ 26 दिसंबर को आ रही है, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. चलिए जानते हैं कि ‘ईथा’ के मेकर्स ने क्या जानकारी दी. और किस तारीख को रिलीज होगी श्रद्धा कपूर की फिल्म. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

मैडॉक फिल्म्स ने मंगलवार को श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘ईथा’ की नई रिलीज डेट की घोषणा की. फिल्म अब 28 अगस्त की बजाय 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस अपडेट को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, तूफान के लिए तैयार रहना, क्योंकि ईथा आ रही है 4 दिसंबर को.’ 

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नेटिजंस बोले- यश का खौफ

इस अपडेट के आते ही नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. एक यूजर ने बोला, यश का डर और तारीख बदली. दूसरे यूजर ने कहा, टॉक्सिक का डर. वहीं एक अन्य ने कमेंट सेक्शन में लिखा, दिसंबर बहुत दूर है अभी. इसके अलावा अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. 

फिल्म के बारे में

इस फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में हैं, जबकि रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब अहम रोल में नजर आएंगे. लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित फिल्म ‘ईथा’ मराठी तमाशा और लावणी लोक थिएटर के जाने-माने नामों में से एक, विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है. 

फिल्म का टीजर जून में रिलीज़ हुआ था और इसमें दर्शकों को श्रद्धा को विथाबाई के रोल में पहली बार दिखाया गया था. इसमें एक परफार्मर के तौर पर उनकी जिंदगी की झलकियां भी दिखाई गईं, जिसमें एक जबरदस्त सीन भी शामिल है जिसमें वह बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद स्टेज पर जाती हैं. टीजर देखने के बाद लोगों ने एक्ट्रेस की खूब तारीफ की थी. 

यह खबर भी पढ़ें: बॉलीवुड की पहली महिला कॉमेडियन, 3 साल की उम्र में परिवार का हुआ कत्लेआम; खाने के लिए थीं मोहताज, लेकिन…

Tags: eethashraddha kapoortoxicYash
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