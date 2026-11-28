श्रद्धा कपूर की आने वाली बायोपिक फिल्म ईथा को 4 दिसंबर को रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड (CBFC) से मंजूरी मिल गई है. लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म का रनटाइम इतना हो गया है, जो श्रद्धा के करियर की अब तक की सबसे लंबी फिल्म बन गई है.

कितना है फिल्म का रनटाइम?

CBFC की वेबसाइट के मुताबिक, मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड ने ईथा को सर्टिफिकेट के लिए भेजा था. फिल्म को 27 नवंबर को UA 16+ सर्टिफिकेट दिया गया. इसकी लंबाई श्रद्धा कपूर की पिछली सबसे लंबी फिल्म साहो से भी ज्यादा है. 2019 में रिलीज हुई साहो 2 घंटे 51 मिनट की थी. वहीं, श्रद्धा की दूसरी लंबी फिल्मों में बत्ती गुल मीटर चालू (2 घंटे 43 मिनट), हैदर (2 घंटे 42 मिनट) और तू झूठी मैं मक्कार (2 घंटे 39 मिनट) शामिल हैं.

किस पर आधारित है फिल्म?

श्रद्धा कपूर की फिल्म ईथा मशहूर मराठी लावणी कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म में उनके संघर्ष और सफलता की कहानी दिखाई जाएगी. इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने जाति और समाज की बंदिशों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई और कला के क्षेत्र में खास मुकाम हासिल किया. फिल्म की कहानी एक ऐसी कलाकार के सफर को दिखाती है, जिसने भेदभाव और पुरुषों के दबदबे वाले समाज में मुश्किलों का सामना किया. तमाम रुकावटों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और अपनी कला के जरिए ऐसी पहचान बनाई, जिसे आज भी याद किया जाता है.

फिल्म के बारे में