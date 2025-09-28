Shraddha Kapoor की ‘स्त्री 3’ से पहले थिएटर्स में फैलेगी दहशत, ‘छोटी स्त्री’ की अनाउंसमेंट ने मचाई खलबली
Shraddha Kapoor की ‘स्त्री 3’ से पहले थिएटर्स में फैलेगी दहशत, ‘छोटी स्त्री’ की अनाउंसमेंट ने मचाई खलबली

Shraddha Kapoor Announced Choti Stree: श्रद्धा कपूर ने अपनी नई एनिमेटेड फिल्म 'छोटी स्त्री' की घोषणा की, जो स्ट्री फ्रेंचाइजी का ही हिस्सा होगी. फिल्म का क्लाइमैक्स 'स्ट्री 3' से जुड़ा होगा और सिनेमाघरों में भी ये पहले रिलीज की जाएगी.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: September 28, 2025 5:29:56 PM IST

Choti Stree Animated Film: बॉलीवुड की हिट हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी ‘स्त्री’ (Stree) के फैंस के लिए एक नई और दिलचस्प खबर आई है. श्रद्धा कपूर ने हाल ही में ‘छोटी स्त्री’ (Choti Stree) नामक एक एनिमेटेड फिल्म (Animated Film) की घोषणा की है, जो इस फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा होगी. यह फिल्म ‘स्त्री 3’ से पहले सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी और इसके क्लाइमैक्स में ‘स्त्री 3’ का एक सीन दिखाया जाएगा, जिससे दोनों फिल्मों के बीच एक कनेक्शन बन जाएगा. 

श्रद्धा कपूर ने 26 सितंबर 2025 को मुंबई में मैडॉक फिल्म्स की आगामी फिल्म ‘थम्मा’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में इस एनिमेटेड फिल्म की घोषणा की. इस इवेंट में फिल्म निर्माता दिनेश विजान और अभिनेता आयुष्मान खुराना भी मौजूद थे. श्रद्धा ने इस एनिमेटेड फिल्म को अपना पसंदीदा प्रोजेक्ट बताया और कहा कि यह न केवल एक मजेदार स्पिन-ऑफ होगी, बल्कि ‘स्त्री’ की पृष्ठभूमि और कहानी को भी उजागर करेगी.

क्लाइमैक्स ‘स्त्री 3’ से जुड़ा होगा

‘छोटी स्त्री’ का क्लाइमैक्स ‘स्त्री 3’ से जुड़ा होगा, जिससे दर्शकों को अपकमिंग फिल्म की कहानी की एक झलक मिलेगी. यह एनिमेटेड फिल्म लाइव-एक्शन फिल्म में ट्रांज़िशन करेगी, जिससे दोनों फिल्मों के बीच एक सहज कनेक्शन स्थापित होगा. निर्माता दिनेश विजान ने बताया कि ‘स्त्री 3’ की रिलीज के 6 महीने पहले ‘छोटी स्त्री’ सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इससे दर्शकों को दोनों फिल्मों के बीच की कड़ी को समझने का मौका मिलेगा.

‘स्त्री 3’ से दर्शकों को काफी उम्मीदें

‘स्त्री 2’ की सफलता के बाद, ‘स्त्री 3’ के लिए लोगों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर नजर आएगी. ‘स्त्री 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस दी, और अब ‘स्त्री 3’ से भी दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं. इस एनिमेटेड फिल्म के माध्यम से, ‘स्त्री’ फ्रेंचाइजी को और भी आगे बढ़ाया जा रहा है. जिससे न केवल बच्चों और परिवारों को मनोरंजन मिलेगा, बल्कि अपकमिंग फिल्म की कहानी में भी गहराई आएगी. दर्शकों को अब ‘छोटी स्त्री’ के रिलीज होने का इंतजार है, जो ‘स्त्री 3’ की ओर एक दमदार कदम माना जा रहा है.

