KBC 17: मजदूर आसिफ की बातें सुन अमिताभ भी हुए भावुक और 25 लाख रुपये की रकम जीत बने करोड़पति शो के सितारे

Kaun Banega Crorepati 17: टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) 17 में इंदौर के रहने वाले असिफ इमरान कुरैशी ने ₹25 लाख की बड़ी रकम जीती। असिफ मजदूरी करते हैं और रोजाना बिल्डिंग बनाने के काम में ईंट-पत्थर उठाने और लोहे को काटने जैसे मुश्किल काम भी करते हैं।

असिफ शो में बहुत ही आम कपड़ों में आए थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस सब पर भारी पड़ा। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो अमिताभ बच्चन और दर्शकों की आँखें नम हो गईं। असिफ ने बताया कि उनकी छोटी बेटी सिकल सेल एनीमिया नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रही है। इसी कारण वह इस शो में आए ताकि अगर रकम जीते, तो सबसे पहले अपनी बेटी का इलाज करवा सकें।

असिफ ने खेल को बहुत सोच-समझकर खेला। उन्होंने समय पर लाइफलाइन्स का इस्तेमाल किया और आराम से सवालों के जवाब दिए। जब वे ₹50 लाख के सवाल तक पहुँचे, तो उन्हें उत्तर का पूरा भरोसा नहीं था। इस वजह से उन्होंने जोखिम न लेते हुए खेल को वहीं रोक दिया और ₹25 लाख अपने नाम किए।

दिलचस्प बात यह रही कि जिस जवाब पर उनका पहला अंदाजा था, वही सही निकला। अगर वे उस पर टिके रहते तो ₹50 लाख जीत सकते थे। लेकिन असिफ को इस बात का कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने कहा , “मेरे लिए असली जीत यह है कि मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे ले जा रहा हूँ।”

अमिताभ बच्चन ने भी असिफ की सोच और मेहनत की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि असिफ जैसे लोग ही असली हीरो हैं, जो कठिन हालात में भी हार नहीं मानते।

असिफ की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और परिवार के लिए प्यार से बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। असली सफलता सिर्फ पैसे जीतने में नहीं, बल्कि अपने सपनों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में है।