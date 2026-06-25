Home > मनोरंजन > पूरे जोर-शोर से चल रही है ‘वाराणसी’ की शूटिंग, दिनभर में होते हैं 97 टेक और मिलता है 20 मिनट का ब्रेक, पृथ्वीराज सुकुमारन ने किया खुलासा

पूरे जोर-शोर से चल रही है ‘वाराणसी’ की शूटिंग, दिनभर में होते हैं 97 टेक और मिलता है 20 मिनट का ब्रेक, पृथ्वीराज सुकुमारन ने किया खुलासा

हाल ही में अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने ‘वाराणसी’ फिल्म के अपने शूटिंग के अनुभव को शेयर किया. उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान सख्त डिसिप्लिन और ब्रेक के बारे में भी चर्चा की. आइये जानते हैं उन्होंने क्या कहा...

By: Shivangi Shukla | Published: June 25, 2026 5:01:47 PM IST

पूरे जोर-शोर से चल रही है 'वाराणसी' की शूटिंग
पूरे जोर-शोर से चल रही है 'वाराणसी' की शूटिंग


एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन इन दिनों एसएस राजामौली की आगामी फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर काफी उत्साहित हैं. इस फिल्म में वो निगेटिव रोल में नजर आएंगे. 

इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा भी प्रमुख भूमिकाओं में दिखाई देंगे. हाल ही में पृथ्वीराज सुकुमारन ने ‘वाराणसी’ के सेट पर काम करने के सख्त नियमों और अनुशासन के बारे में बात की है.

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एक सीन की शूटिंग में हो गयी सुबह से शाम 

‘द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया’ के साथ बातचीत में पृथ्वीराज ने फिल्म के निर्देशक एसएस राजामौली के परफेक्शनिस्ट रवैये के बारे में बात की. उन्होंने महेश बाबू के साथ शूट किए गए एक सीन को याद करते हुए बताया कि उसकी शूटिंग में पूरा दिन लग गया था क्योंकि राजामौली उससे संतुष्ट नहीं थे. उस अनुभव को याद करते हुए एक्टर ने कहा कि यह कोई बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात नहीं है. उन्होंने कहा, “फिल्म के एक खास शॉट के लिए महेश बाबू और मैंने सुबह शूटिंग शुरू की थी. मुझे पक्का याद नहीं कि वह 94वां टेक था या 97वां. कई घंटों की शूटिंग के बाद टीम लंच ब्रेक पर गई, लेकिन यह ब्रेक ज्यादा देर तक नहीं चला. जब हमें लगा कि हम बस खाने का दूसरा निवाला ही लेने वाले हैं, तभी उन्होंने हमें वापस सेट पर बुला लिया. शूटिंग शाम करीब 6.30 या 7 बजे तक चलती रही. इसके बाद भी राजामौली संतुष्ट नहीं थे और एक्टर्स से कहा गया कि वे अगले दिन आकर उस सीन को फिर से शूट करें.”

सबसे पहले सेट पर पहुंचते थे राजामौली

इस फिल्म में पृथ्वीराज फिल्म में व्हीलचेयर पर रहने वाले एक खतरनाक विलेन ‘कुंभा’ का रोल निभा रहे हैं. उन्होंने राजामौली को अब तक के अपने काम के अनुभव में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले डायरेक्टर के तौर पर बताया. सेट पर राजामौली के रूटीन के बारे में बात करते हुए पृथ्वीराज ने बताया कि डायरेक्टर राजमौली अक्सर एक्टर्स के आने से कई घंटे पहले ही वहां पहुंच जाते थे. सुबह 7 बजे की शूटिंग के लिए जब मैं, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा पहुंचते थे, तब तक सब कुछ तैयार हो चुका होता था. उन्होंने बताया कि राजमौली सुबह 5.15 बजे से ही वहां पहुंचकर तैयारी करा चुके होते थे.

कब रिलीज होगी ‘वाराणसी’?

एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित ‘वाराणसी’ को काफी बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है. हालांकि, फिल्म की कहानी के बारे में अभी भी लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि इसे अभी तक छुपाकर ही रखा गया है. फिल्म में महेश बाबू के अलावा प्रियंका चोपड़ा भी हैं, जो मंदाकिनी का किरदार निभाएंगी. इस फिल्म के एक पोस्टर में प्रियंका को पीले रंग की साड़ी में हाथ में बंदूक लिए हुए देखा जा सकता है. ‘वाराणसी’ अगले साल यानी 7 अप्रैल 2027 को दुनिया भर में रिलीज होगी.

Tags: entertainmentMahesh Babupriyanka chopra
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