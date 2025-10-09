Deepika ने अब क्या कर दिया? इस फिल्ममेकर ने 8 घंटे वाली शिफ्ट डिमांड पर कर दी ‘हदों’ की बात

Deepika Padukone 8 Hours Shift Demand: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण स्पिरिट और कल्कि 2898 एडी से बाहर होने के बाद से सुर्खियों से हटने का नाम नहीं ले रही हैं. वह कभी 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड की वजह से लाइमलाइट में आ जाती हैं, तो कभी कंट्रोवर्सी के बीच उनकी नई फिल्म अनाउंस हो जाती है. लेकिन, इस बार एक नामी फिल्ममेकर ने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की शिफ्ट डिमांड पर रिएक्शन दिया है. फिल्ममेकर ने सिर्फ शिफ्ट डिमांड पर बात नहीं की है, बल्कि बाउंड्रीज यानी हदों की रिस्पेक्ट करने के लिए भी कहा है.

फिल्ममेकर ने दीपिका की डिमांड पर क्या रिएक्शन दिया?

फिल्ममेकर शूजित सिरकार ने हाल ही में DNA से बातचीत में दीपिका (Deepika Padukone Movies) की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर रिएक्शन दिया है. फिल्ममेकर का कहना है कि वह हर किसी शख्स के व्यक्तिगत फैसलों का सम्मान करते हैं. वह इस बात का भी सम्मान करते हैं और उन्हें नहीं पता कि पूरी कहानी क्या है.

2 फिल्मों से निकाले जाने पर फिल्ममेकर का रिएक्शन

बातचीत में जब फिल्ममेकर को बताया गया कि दीपिका (Deepika Padukone Instagram) को स्पिरिट और कल्कि 2898एडी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड की थी. इसपर फिल्ममेकर कहते हैं, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति की हदों या सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए. वह इस इसका पूरा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे. इतना ही नहीं, इसके बाद शूजित सिरकार ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि दीपिका एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और वह उसमें कमाल की हैं.

दीपिका पादुकोण की फिल्में

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone Controversy) के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस आखिरी बार फिल्म सिंघम अगेन में नजर आई थीं. स्पिरिट और कल्कि 2898 से निकाले जाने के बाद उनकी झोली में अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म के साथ शाहरुख खान की किंग भी शामिल है.

दीपिका IMDb की लिस्ट में शमिल

IMDb ने साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भारतीय सिनेमा के 25 सालों (2000 से 2025 तक) में सबसे पॉपुलर एक्टर्स के बारे में बताया है. इन एक्टर्स की लिस्ट में दीपिका पादुकोण का नाम चौथे स्थान पर है.