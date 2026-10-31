‘शोले’ की मौसी अपनी शर्तों पर करती थीं फिल्में! 18 साल की उम्र में ही निभाया हीरो की मां का रोल, जानिए उनके बारे में

बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म ‘शोले’ में एक भोली-भाली मौसी का किरदार निभाकर सबको हंसाने वालीं एक्ट्रेस लीला मिश्रा की असल कहानी और भी दिलचस्प है. क्या आप यकीन करेंगे कि जिस महिला ने 300 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर नहीं गईं. इतना ही नहीं, उन्होंने महज़ 18 साल की उम्र में ही हीरो की मां का किरदार निभाया. आइए, बॉलीवुड की सबसे मशहूर ‘मौसी’ यानी लीला मिश्रा की जिंदगी के उन अनसुने किस्सों के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो.

लीला मिश्रा का जन्म कहां हुआ था?

लीला मिश्रा का जन्म 1 जनवरी 1908 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जैस में एक ज़मींदार परिवार में हुआ था. उस दौर की सामाजिक परंपराओं के अनुसार, महज 12 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी रामप्रसाद मिश्रा से कर दी गई. 17 साल की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते वह दो बच्चों की मां बन चुकी थीं. उनके पति राम प्रसाद मिश्रा, नाटकों और मूक फिल्मों (silent films) में छोटे-मोटे किरदार निभाया करते थे. 1930 के दशक में, दादा साहब फाल्के की कंपनी से जुड़े मामा शिंदे ने लीला मिश्रा को फिल्मों में काम करने की सलाह दी. इन दोनों ने अपने करियर की शुरुआत 1936 की फिल्म ‘सती सुलोचना’ से की.

हर महीने मिलते थे 500 रुपये

उस वक्त महिलाओं का फिल्मों में काम करना बहुत दुर्लभ बात थी. यही वजह थी कि लीला जी को हर महीने 500 रुपये मिलते थे, जबकि उनके पति को केवल 150 रुपये मिलते थे. 1936 में आई फिल्म ‘होनहार’ में उन्हें पहली बार हीरोइन का किरदार मिला.

18 साल की उम्र में क्यों निभाया मां का रोल?

फिल्म के एक सीन में उन्हें हीरो साहू मोदक को गले लगाना था, तो लीला जी ने साफ मना कर दिया. इस वजह से, फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट बदलने के बजाय, निर्माताओं ने 18-19 साल की लीला मिश्रा को उसी फिल्म में हीरो की मां का किरदार दे दिया. यहीं से एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर उनके सफर की शुरुआत हुई. पांच दशकों से भी लंबे करियर में, उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया. लीला मिश्रा एक पारंपरिक परिवार से थीं. उन्होंने ‘आवारा’, ‘प्यासा’, ‘लजवंती’, ‘नदिया के पार’ और ‘गीत गाता चल’ जैसी दर्जनों फिल्मों में मां, चाची और दादी के किरदार निभाए.

कभी सिनेमाघर में नहीं देखी फिल्म

300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने के बावजूद, लीला मिश्रा अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई फिल्म देखने के लिए थिएटर नहीं गईं. जब किसी ने उनसे पूछा कि वह अपनी खुद की फिल्में क्यों नहीं देखतीं, तो उनका सीधा-सा जवाब होता था कि फिल्म देखने के लिए टिकट और टैक्सी पर पैसे खर्च करना बेकार है. अपने खाली समय में, वह घर पर बैठकर रामायण या धार्मिक किताबें पढ़ना पसंद करती थीं. चाहे मुंबई की भीषण गर्मी हो या कोई आउटडोर लोकेशन, लीला मिश्रा ने कभी भी अपनी सूती साड़ी या सिर से पल्लू नहीं हटाया. उन्होंने निर्देशकों को साफ तौर पर बता दिया था कि उनका पहनावा एक आम बुजुर्ग भारतीय महिला जैसा ही रहेगा और किसी भी किरदार के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

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