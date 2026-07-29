‘मेरे मामाजी ने…’ ‘लॉक अप 2’ में छलका शिवांगी जोशी का दर्द, सुनाया बचपन का किस्सा

Shivangi Joshi Lock Upp 2: टीवी की मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में अपनी जिंदगी का ऐसा दर्द साझा किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए. बरसों तक दिल में दबी इस तकलीफ को पहली बार सबके सामने बताते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. उन्होंने कहा कि बचपन में जिस शख्स को वह परिवार का हिस्सा मानती थीं और प्यार से ‘मामाजी’ कहकर बुलाती थीं, उसी ने उनके भरोसे को तोड़ दिया. यह अनुभव उनके लिए इतना डरावना था कि इसकी याद आज भी उन्हें अंदर तक झकझोर देती है.

शिवांगी ने बताया कि वह शख्स उनकी मां का मुंहबोला भाई था. परिवार को उस पर पूरा भरोसा था इसलिए वह अक्सर उन्हें स्कूल लाने-ले जाने का काम करता था. जब शिवांगी ने मुंबई जाकर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने की तैयारी शुरू की, तब उसी भरोसे का गलत फायदा उठाया गया.

‘गोद में बिठाकर गाड़ी…’

उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति उन्हें कहता था कि अगर एक्ट्रेस बनना है तो कार चलाना सीखना जरूरी है. इसी बहाने वह उन्हें अपनी गोद में बैठाकर गाड़ी चलाने की बात करता और ऐसी हरकतें करता, जिससे शिवांगी असहज महसूस करती थीं. उस समय वह छोटी थीं और पूरी तरह समझ नहीं पाती थीं कि उसके इरादे क्या हैं लेकिन उन्हें इतना जरूर महसूस होता था कि कुछ गलत हो रहा है. इसके कारण उन्होंने उसके साथ गाड़ी सीखने से मना कर दिया.

की दरिंदगी की कोशिश

शिवांगी ने एक और घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक दिन उनके माता-पिता घर पर नहीं थे. इसी दौरान वह व्यक्ति घर पहुंच गया और उन्हें डराने लगा कि एक्टिंग की दुनिया में हर तरह के सीन करने पड़ते हैं इसलिए उन्हें अभी से तैयार होना चाहिए. इसके बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की. शिवांगी ने हिम्मत दिखाते हुए उसे धक्का दिया और खुद को बचाने की कोशिश की. इसी बीच उनके पिता समय पर घर पहुंच गए. बेटी की चीख सुनते ही उन्होंने तुरंत स्थिति को समझा और उस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया.

सालों तक रहा असर

इस घटना का असर शिवांगी के मन पर लंबे समय तक रहा. उन्होंने बताया कि कई दिनों तक वह डर की वजह से घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सकीं. शो में मौजूद अन्य प्रतियोगियों ने भी उनका हौसला बढ़ाया, जिसके बाद वह पहली बार इतने खुले तौर पर इस दर्दनाक अनुभव के बारे में बात कर पाईं.