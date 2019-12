View this post on Instagram

#Repost @viralbhayani : When the Queen arrives here is what King Khan does ❤❤❤❤ So sweet @iamsrk & @gaurikhan ❤😘 #kingandqueen #ThePowerList2019 #shahrukhkhan #gaurikhan #srk #iamsrk #gaurikhandesigns #srkian #srking #srkfan #srkuniverse #srkdelicious #srkindonesia #srkfanclub #rukhsterindonesia #vogue #baadshah #kingkhan #kingofbollywood #bollywood