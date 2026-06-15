पहले टॉपलेस हुई ये हसीना, फिर बाथटब में घुसकर किया कुछ ऐसा... इंटरनेट पर वीडियो देख उड़े होश

Shirley Ballas: अपनी हेल्थ रूटीन को सख्ती से फॉलो करने के लिए मशहूर Shirley Ballas (शर्ली बैलास) ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करके सबको हैरान कर दिया है. शर्ली बैलास ने रविवार (14 जून, 2026) को अपने रोज़ाना के आइस बाथ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. रविवार को अपनी स्टोरीज़ में 65 साल की स्ट्रिक्टली जज खुश नजर आईं जब वह तीन मिनट के आउटडोर बाथ के लिए टॉपलेस हुईं. सिर्फ़ काले बिकिनी बॉटम्स पहने हुए डांसर शर्ली बैलास ने अपने हाथों से अपने शरीर को ढका और लिखा- ‘3 मिनट और बहुत ठंड थी, लेकिन मैं अभी भी मुस्कुरा रही हूं @brassmoneyice’. शर्ली आइस बाथ की समर्थक हैं और स्टार ने पहले भी अपनी हेल्थ और फ़िटनेस रूटीन के बारे में जानकारी दी है.

डांसर शर्ली बैलास का कहना है कि 60 की उम्र के बाद दिन में तीन बार खाना मुश्किल हो जाता है और वह इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग भी करती हैं. 65 साल की शर्ली बैलास ने रविवार को इंस्टाग्राम अपडेट में तीन मिनट के बर्फीले आइस बाथ के लिए टॉपलेस होकर सबको चौंका दिया. वहीं, इससे पहले ही अप्रैल में शर्ली ने अपने नए शो से पहले अपने ज़बरदस्त स्किन ट्रीटमेंट के फ़ुटेज शेयर करते हुए अपनी सदाबहार खूबसूरती के राज़ बताए. इंस्टाग्राम पर उस दिन को रिकॉर्ड करते हुए स्टार को एक क्लिनिक में अपने चेहरे का ट्रीटमेंट करवाते हुए देखा जा सकता था, जहां एक प्रोफ़ेशनल उनके पूरे चेहरे पर सफ़ेद नमिंग क्रीम लगा रहा था.

फैन्स को दी थी क्लिनिक की होगी जानकारी

अपना कैमरा ऊपर रखते हुए शर्ली बैलास ने फ़ैन्स को बताया कि अभी यहां इस युवा महिला के साथ क्लिनिक में हूं. हम नमिंग क्रीम लगा रहे हैं और मैं अपना नियोजेन (NeoGen) ट्रीटमेंट करवाने वाली हूं, जो मैं लगभग हर तीन महीने में अपनी स्किन को अच्छा, चमकदार और कसा हुआ रखने के लिए करवाती हूं. और बहुत उत्साहित हूं, मुझे लगता है कि हम आज एक जगह जाने वाले हैं, क्या हम कोशिश कर रहे हैं?

यह भी पढ़ें: कौन थी शिवानी, जिसकी मोहब्बत का अफसाना रह गया अधूरा; जिंदगी की तलाश में किया 140km का सफर, सामने थी मौत!

पिगमेंटेशन और टाइटनिंग दोनों पर होगा असर

इसके बाद शर्ली ने एक्सपर्ट से पूछा कि यह प्रोसीजर असल में क्या करता है, उन्होंने कहा कि यह स्किन को टाइट करने में मदद करेगा, इससे स्किन में कोलेजन बनेगा और स्किन लिफ्ट और टाइट होगी.’यह पिगमेंटेशन पर भी काम करेगा क्योंकि यह कम एनर्जी पर किया जाता है, तो इससे पिगमेंटेशन और टाइटनिंग दोनों पर असर होगा, और हां, आपको एक फ्रेश लुक मिलेगा. शर्ली ने आगे कहा कि हां, मुझे लगता है कि मैं काफी अच्छी दिख रही हूं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे चेहरे पर फ्रेश क्रीम लगी हो, लेकिन यह नमिंग क्रीम है,और फिर मैं थोड़ा प्रोफिलो (Profhilo) और शायद थोड़ा बोटोक्स (Botox) भी करवाऊंगी.

यह भी पढ़ें: होटल के बंद कमरे में प्रेमी-प्रेमिका के बीच रात को ऐसा क्या हुआ? पूरे कमरे में बिखर गया खून; बगल के रूम में थी पुलिस

यहां पर बता दें कि पिछले साल, शर्ली ने लंदन के W1 स्किन क्लिनिक में छह नियोजेन नाइट्रोजन प्लाज्मा ट्रीटमेंट का कोर्स करवाया था. यह प्रोसीजर पूरी तरह से नॉन-इनवेसिव है और शरीर को ज़्यादा मात्रा में कोलेजन और इलास्टिन बनाने के लिए प्रेरित करता है; ये मुख्य प्रोटीन हैं जो स्किन को जवां और चमकदार बनाते हैं.

यह भी पढ़ें: खूबसूरत युवती से बात फिर मुलाकात, बात आगे बढ़ती इससे पहले युवक के साथ हो गया कांड!