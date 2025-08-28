Home > मनोरंजन > इस हैंडसम हंक ने बड़े-बड़े स्टार्स को दी मात, फिर काटनी पड़ी जेल, जानें कौन था इंडस्ट्री का ये सितारा?

Shiney Ahuja: नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्र रहे इस अभिनेता ने एक से एक बेहतर फिल्मों से शुरुआत की थी। उन्होंने हिट फिल्मों में एक्टिंग करके जल्द ही मशहूर हो गए। हालांकि, 2009 में उनका करियर अचानक समाप्त हो गया। अदालत ने 2011 में उन्हें दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई। यह सजा काफी गंभीर थी।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 28, 2025 08:50:06 IST

Rise of Shiney Ahuja: इस बॉलीवुड एक्टर के करियर की शुरुआत धमाकेदार रही, क्योंकि उनकी पहली ही फिल्म को खूब प्रशंसा मिली। उन्होंने कई सफल फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। उस दौर के कुछ सबसे मशहूर गानों से उन्होंने कामयाबी हासिल की। हालांकि, एक चौंकाने वाली घटना के बाद उनका शानदार करियर अचानक थम गया। इस घटना के बाद, अभिनेता को जेल की सज़ा सुनाई गई, इससे उनका करियर अचानक खत्म हो गया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता शाइनी आहूजा की। 

फिल्मी दुनिया में की धमाकेदार एंट्री

शाइनी का सफर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शुरू हुआ। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। बाद में मंडली ‘टैग’ में शामिल हो गए। इस दौरान अभिनेता की मुलाकात बैरी जॉन से हुई। उन्होंने दिल्ली में उनके अभिनय विद्यालय में दाखिला ले लिया।

कई बड़ी फिल्मों में कर चुके हैं काम

उनके फिल्मी करियर की शुरुआत धमाकेदार रही। के के मेनन और चित्रांगदा सिंह अभिनीत और सुधीर मिश्रा द्वारा निर्देशित उनकी पहली फिल्म, ‘हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी’ (2005) ने उन्हें शानदार कमाई की। इस फिल्म 1970 के दशक की राजनीतिक उथल-पुथल में फंसे एक युवक का किरदार निभाया था। इस सफलता के बाद उन्होंने ‘गैंगस्टर’, ‘वो लम्हे’ और ‘लाइफ इन ए… मेट्रो’ जैसी कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया। बहुत कम समय में ही उन्होंने बड़े-बड़े निर्देशकों के साथ काम किया और एक लोकप्रिय अभिनेता बन गए, तथा कंगना रनौत और शिल्पा शेट्टी जैसी शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ काम किया। 

एक आरोप ने बदल दी पूरी किस्मत

आहूजा की शानदार तरक्की जून 2009 में थम गई। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाइन को अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अपनी बेगुनाही की बार-बार दलील देने के बावजूद, मीडिया में भारी हंगामा और जनता का आक्रोश देखने को मिला। लंबी सुनवाई के बाद, 2011 में उन्हें दोषी ठहराया गया और सात साल जेल की सजा सुनाई गई।

बलात्कार का लगा था आरोप 

रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि डीएनए ने बलात्कार की पुष्टि की, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अपनी जमानत याचिका में, अभिनेता ने कहा कि घटना सहमति से हुई थी और बलात्कार के आरोप जबरन वसूली के इरादे से लगाए गए थे। मुकदमे के दौरान, आरोप लगाने वाली महिला बाद में अपने बयान से मुकर गई; हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और कहा कि उस पर बयान वापस लेने का दबाव था। यह दोषसिद्धि उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका थी। अपने कठोर स्वभाव के लिए जानी जाने वाली इंडस्ट्री ने उनसे दूरी बना ली। फिल्मों और विज्ञापनों में उनकी जगह किसी और को ले लिया गया, और उनका कभी व्यस्त रहने वाला शेड्यूल खाली हो गया। फिर वह धीरे-धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गए।  

