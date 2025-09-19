19 साल की नौकरानी से जबरन बनाए संबंध, खतरनाक हुआ अंजाम, बर्बाद हुई इस एक्टर की ज़िंदगी!
आज बात एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर की जिनपर अपनी नौकरानी से रेप के आरोप लगे और फिर इसका अंजाम बहुत खतरनाक हुआ.

By: Kavita Rajput | Published: September 19, 2025 8:37:13 AM IST

Shiney Ahuja Controversy: बॉलीवुड में कई अभिनेता आए और उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई. इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और दर्शकों का दिल भी जीता लेकिन जिंदगी में एक ऐसा विवाद आया जिसने इनके करियर को तहस नहस कर दिया. एक्टर शाइनी आहूजा (Shiney Ahuja) भी उनमें से एक हैं. लाइफ इन ए मेट्रो, गैंगस्टर, भूल भुलैया जैसी फिल्मों से पहचान बनाई. 2009 तक उनका फ़िल्मी करियर रफ़्तार पकड़ चुका था और शाइनी बॉलीवुड में जगह बना चुके थे. वो करियर में आगे बढ़ पाते, इससे पहले ही उनपर एक गाज गिरी. 2009 में शाइनी पर उनकी 19 साल की नौकरानी ने शाइनी पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगा दिए. शाइनी के बारे में ये खबर सामने आते ही बॉलीवुड में हड़कंप मच गया. 

रेप के आरोपों ने पहुँचाया जेल
नौकरानी के आरोपों के बाद शाइनी को पुलिस ने रेप और जान से मारने की धमकी देने के जुर्म में मुंबई से गिरफ्तार कर लिया और आर्थर रोड जेल में डाल दिया. शाइनी को जेल में चार महीने तक गुजारने पड़े तब जाकर उन्हें इस मामले में जमानत मिल सकी. जमानत मिलने के बाद भी शाइनी कोर्ट के चक्कर काटते रहे और उन्हें फिर 7 साल की सजा सुना दी गई. बाद में जिस नौकरानी ने शाइनी पर रेप के आरोप लगाए थे, वो अपने बयानों से पलट गई और कोर्ट में कह दिया कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ था. उसने एक बार नहीं बल्कि कोर्ट में कई बार सुनवाई के दौरान ये बातें दोहराई जिसका नतीजा ये हुआ कि जज ने माना कि लड़की ने शाइनी की छवि धूमिल करने की नियत से उनपर गलत इल्जाम लगाए थे. अंततः शाइनी ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें इस केस से बरी कर दिया जाये और 2011 में ऐसा ही हुआ. कोर्ट ने शाइनी को इस मामले से बरी कर दिया लेकिन इस मामले ने शाइनी का बना बनाया करियर तबाह कर दिया.

बॉलीवुड में नहीं मिला काम 
रेप के आरोपों के चलते फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे किनारा कर लिया था और किसी ने उनके सपोर्ट में जुबान नहीं खोली थी. ऐसे में शाइनी के लिए बॉलीवुड में वापसी की राह मुश्किल हो गई. काफी कोशिशों के बावजूद उन्हें फिल्में नहीं मिलीं मगर शाइनी ने हार नहीं मानी. 2015 में उन्हें फिल्म वेलकम बैक से वापसी करने का मौका मिला लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाइनी अब अपने परिवार के साथ मनीला, फिलीपिंस में रहते हैं. उनके परिवार में पत्नी और एक बेटी हैं.   

