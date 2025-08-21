Home > भोजपुरी > Bhojpuri Song: शिल्पी राज के नए गाने ‘सलाई के तिली’ ने लगाई आग, कर रहा है इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड, Sapna Chauhan की सेक्सी और बोल्ड अंदाज पर फिदा हुए लोग

Bhojpuri Song: शिल्पी राज के नए गाने ‘सलाई के तिली’ ने लगाई आग, कर रहा है इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड, Sapna Chauhan की सेक्सी और बोल्ड अंदाज पर फिदा हुए लोग

Bhojpuri Song: भोजपुरी इंडस्टी की सबसे पसंदीदा सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) का नया गाना ‘सलाई के तिल्ली’ (Salai Ke Tili) रिलीज हुआ है और अब पूरे इंटरटेट पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। शिल्पी राज के इस नये गाने में सपना चौहान अपना जलवा दिखाती नजर आ रही हैं और ऐक्ट्रेस के बोल्ड अंदाज और सेक्सी लुक पर हर कोई फिदा हो गया है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 21, 2025 21:56:07 IST

Shilpi Raj New Bhojpuri Song Salai Ke Tili
Shilpi Raj New Bhojpuri Song Salai Ke Tili

Shilpi Raj New Bhojpuri Song: भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) अपने गानों से लोगों का दिल जीत लेती हैं, फैंस को भी उनकी दिलकश आवाज काफी ज्यादा पसंद है। यही वजह है कि शिल्पी राज का कोई भी गाना रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा जाता हैं। वहीं अब शिल्पी राज का नाया भोजपुरी गाना ‘सलाई के तिली’ (Salai Ke Tili) हाल ही में रिलीज किया गया हैं, जो अब पूरे इंटरनेट पर धूम मचा रहा हैं और ट्रेंडिंग पर छाया हुआ है। लोगों इस गाने को बार-बार देख रहे है। 

शिल्पी राज का नया गाना ‘सलाई के तिल्ली’ हुआ रिलीज

पॉपुलर सिंगर शिल्पी राज (Shilpi Raj) का भोजपुरी गाने ‘सलाई के तिली’ को सारेगामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, तो रिलीज होते ही यह गाना टॉप ट्रेंडिंग में आ गया हैं। इस भोजपुरी गाने में सपना चौहान की बोल्ड अदाओं और सेक्सी डांस मूव्स ने सभी को हैरान कर दिया है और लोग एक्ट्रेस के तड़कता-भड़कता अंदाज के दीवाने हो गए हैं। सफेद ड्रेस और ग्रीन ड्रेस में सपना चौहान बेहद खूबसूरत लग रही हैं और इस दौरान सेक्सी एक्सप्रेशन, एनर्जी और स्टाइल  देखने लायक है। इस भोजपुरी गाने ‘सलाई के तिली’ (Salai Ke Tili) को युट्यूब के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिएक्शंस मिल रहे है। लोग कमेंट कर के शिल्पी राज की खूबसूरत अवाज की तारीफ कर रहे है और सपना चौहान को हॉट और सेक्सी बता रहे हैं। 

शिल्पी राज की जबरदस्त फैन फॉलोइंग

बता दें कि शिल्पी राज (Shilpi Raj) की इंडस्ट्री में बेहद तगड़ी फैन फॉलोइंग है और उनकी खूबसूरत अवाज से लोगों को प्यार हैं। यही वजह है कि शिल्पी राज का गाने रिलीज होती ही हिट हो जाते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह किसी भी गाने को गाने के  लिए 30,000 से 40,000 तक चार्ज करती हैं और उनकी कमाई संगीत एल्बम, लाइव परफॉर्मेंस और ब्रांड सहयोग से होती है। आज के समय में उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 3-4 करोड़ रुपये हो सकती है। 

Tags: bhojpuri ganabhojpuri songSalai Ke Tilli Bhojpuri songSapna Chauhan dance videoShilpi Raj Bhojpuri hit songShilpi Raj new song
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Bhojpuri Song: शिल्पी राज के नए गाने ‘सलाई के तिली’ ने लगाई आग, कर रहा है इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड, Sapna Chauhan की सेक्सी और बोल्ड अंदाज पर फिदा हुए लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bhojpuri Song: शिल्पी राज के नए गाने ‘सलाई के तिली’ ने लगाई आग, कर रहा है इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड, Sapna Chauhan की सेक्सी और बोल्ड अंदाज पर फिदा हुए लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhojpuri Song: शिल्पी राज के नए गाने ‘सलाई के तिली’ ने लगाई आग, कर रहा है इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड, Sapna Chauhan की सेक्सी और बोल्ड अंदाज पर फिदा हुए लोग
Bhojpuri Song: शिल्पी राज के नए गाने ‘सलाई के तिली’ ने लगाई आग, कर रहा है इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड, Sapna Chauhan की सेक्सी और बोल्ड अंदाज पर फिदा हुए लोग
Bhojpuri Song: शिल्पी राज के नए गाने ‘सलाई के तिली’ ने लगाई आग, कर रहा है इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड, Sapna Chauhan की सेक्सी और बोल्ड अंदाज पर फिदा हुए लोग
Bhojpuri Song: शिल्पी राज के नए गाने ‘सलाई के तिली’ ने लगाई आग, कर रहा है इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड, Sapna Chauhan की सेक्सी और बोल्ड अंदाज पर फिदा हुए लोग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?