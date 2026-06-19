शिल्पा शिंदे का बड़ा बयान; ‘वाइट कॉलर माफिया हैं टीवी Producers’, कहा; ‘उत्पीड़न मामले में किसी ने नहीं दिया साथ’

शिल्पा शिंदे इन दिनों यह स्वीकार करने के बाद विवादों में घिरी हुई हैं कि उन्होंने ‘भाभीजी घर पर हैं’ के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, वह सच नहीं था. हाल ही में एक बार फिर उन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की है.

उन्होंने टेलीविजन उद्योग के निर्माताओं को “वाइट कॉलर माफिया” कहा और अपने कबूलनामे के वायरल होने के बाद मिली आलोचनाओं के बारे में बताया. हाल ही में अभिनेता शहजादा धामी ने मनोरंजन उद्योग में अपने कथित बकाया भुगतान न होने के संघर्ष के बारे में खुलकर बात की. शिल्पा शिंदे ने उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी को एक दमदार वीडियो के साथ साझा किया, जिसमें उन्होंने निर्माताओं और कलाकारों के साथ उनके अनुचित व्यवहार की कड़ी आलोचना की है.

निर्माताओं पर बोलीं शिल्पा शिंदे

उन्होंने कहा, “टीवी उद्योग में निर्माता माफिया की तरह काम करते हैं. वे सफेदपोश माफिया हैं. जो निर्माता कलाकारों का समर्थन करने से इनकार करते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि अगर भविष्य में उनके साथ कुछ होता है, तो कोई भी उनका साथ नहीं देगा.” उन्होंने आगे कहा, “उनके काम में भी बाधा डाली जाती है. हम कलाकार कुछ नहीं कर सकते क्योंकि निर्माता 90 दिनों तक हमारा भुगतान रोक कर रखते हैं, और अक्सर वह भुगतान रोक दिया जाता है.”

विवाद के दौरान शिल्पा शिंदे पड़ गयी थीं अकेली

शिल्पा शिंदे ने ‘भाभीजी घर पर हैं’ विवाद के दौरान अपने सहयोगियों से कोई समर्थन न मिलने और खुद ही सब कुछ संभालने के लिए मजबूर होने पर निराशा भी व्यक्त की. उन्होंने कहा, “आज भी, जब उनके पास मेरा साथ देने का मौका था, तब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया. मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी. उस समय मैंने क्या झेला, यह कोई नहीं जानता. लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने यह सब सिर्फ पैसे के लिए किया.” उन्होंने आगे कहा, “आज, 10 साल बाद भी, वह निर्माता टीवी शो और फिल्में बना रहा है. किसी में भी अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का साहस नहीं है और फिर लोग आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं.”

क्या था विवाद

शिल्पा जब 2016 में ‘भाभीजी घर पर हैं’ शो से बाहर निकलीं तो इस प्रक्रिया ने टेलीविजन उद्योग के सबसे चर्चित विवादों में से एक को जन्म दिया. उस समय, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर असहमति और भुगतान में कथित देरी के कारण इस लोकप्रिय कॉमेडी शो को छोड़ दिया था. निर्माताओं ने उन पर पेशेवर प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और शूटिंग फिर से शुरू करने की मांग करते हुए कानूनी नोटिस जारी किए. यह विवाद जल्द ही एक लंबी कानूनी और सार्वजनिक लड़ाई में बदल गया. शिल्पा ने शो के निर्माताओं पर कई आरोप लगाए, जिनमें कार्यस्थल पर उत्पीड़न और उद्योग में उन्हें दरकिनार करने के प्रयास शामिल थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन पर प्रतिबंधात्मक अनुबंधों के लिए दबाव डाला जा रहा था.