पहले प्रोड्यूसर पर लगाए यौन शोषण के आरोप, अब बताया झूठा; ‘भाबीजी घर पर हैं’ की अंगूरी ने किया चौंकाने वाला खुलासा

शिल्पा शिंदे, जो ‘भाभी जी घर पर है’ में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने के लिए मशहूर हैं, ने शो की लोकप्रियता के चरम पर रहते हुए इसे छोड़ दिया था. अभिनेत्री का शो के निर्माताओं और चैनल के साथ काफी विवाद हुआ था, जो कई सालों तक चला. अब, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के साथ एक पॉडकास्ट में, शिल्पा शिंदे इस विवाद के बारे में बात करते हुए भावुक हो गईं और उन्होंने एक चौंकाने वाला दावा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने शो के निर्माता संजय कोहली के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी.

‘मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था’

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट पर बात करते हुए शिल्पा शिंदे चौंकाने वाला खुलासा किया. एक्ट्रेस ने इस इंटरव्यू में बताया कि शो छोड़ने के दौरान उन्होंने प्रोड्यूसर पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था वह बिल्कुल झूठ था. उन्होंने कहा, ‘यह बात कोई नहीं जानता. मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता. मैंने अपने निर्माता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला इसलिए दर्ज कराया था क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था. आखिरकार, समझौता होने के बाद मैं उस स्थिति से बाहर निकल पाई.’

वो आरोप झूठे थे

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं आज इसके माध्यम से बोल रही हूं कि वह झूठ था. मैं आज पहली बार यह स्वीकार कर रही हूं.’ उन्होंने आगे बताया कि बाद में समझौता हो गया और उनके बकाया भुगतान कर दिए गए. अभिनेत्री ने आगे आरोप लगाया कि उन्हें करोड़ों रुपये के कानूनी नोटिस भेजे गए, जिससे वह खुद को बेबस महसूस करने लगीं. उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनके पास कड़े कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. शिकायत दर्ज कराने के कारण बताते हुए शिल्पा ने खुलासा किया कि एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया के दौरान भी उन्हें सलाह दी गई कि गंभीर आरोप लगाना जरूरी होगा.

अब कैसे हैं रिश्ते?

अभिनेत्री ने बताया कि लंबे विवाद के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया. उनके बकाया भुगतान कर दिए गए और यह सहमति बनी कि भविष्य में कोई भी पक्ष सार्वजनिक रूप से दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेगा. साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते सुधर गए हैं.

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