48 की उम्र में भी शिल्पा शिंदे ने क्यों नहीं की शादी? टूटी हुई सगाई ने कैसे बदल दी ‘भाबी जी घर पर हैं!’ स्टार की जिंदगी

Shilpa Shinde: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों लॉकअप 2 में नजर आ रही हैं, जिसके कारण एक बार फिर वो चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला के लिए कहा था कि वे अपने पति की दम पर इस शो तक पहुंची हैं, जिसके बाद एक तरफ उनके फैंस इस बात को सही मान रहे हैं, तो वहीं आकांक्षा के फैंस को ये बातें बुरी लगीं. आकांक्षा के फैंस का कहना है कि वे कड़ी मेहनत के बाद यहां तक पहुंची हैं.

अब तक क्यों सिंगल हैं शिल्पा शिंदे?

वहीं इसी बीच एक बात और भी काफी चर्चा में है कि आखिर 48 साल की उम्र होने के बावजूद भी भाबी जी घर पर हैं स्टार शिल्पा शिंदे ने शादी क्यों नहीं की है? बता दें कि साल 2009 में शिल्पा शिंदे की सगाई एक्टर रोमित राज से हुई थी लेकिन बाद में एक्ट्रेस की सगाई टूट गई थी, जिसका उनकी जिंदगी पर काफी असर पड़ा और उन्होंने कभी शादी न करने की बात कही थी.

रोनित से टूटा रिश्ता

एक इंटरव्यू में शिल्पा शिंदे ने बताया था कि जब उनकी सगाई हुई, तब उनकी उम्र काफी कम थी और वो शादी करके घर बसाने की बजाय अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थीं और अपना बड़ा नाम बनाना चाहती थीं लेकिन उनके आसपास के लोग उनकी शादी कराना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने शादी करने का फैसला लिया था. हालांकि सगाई के बाद रोमित और शिल्पा के बीच काफी कुछ सही नहीं चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने अलग होने का फैसला किया और सगाई से बैक ऑफ कर लिया था.

परिवार से करना चाहता था अलग?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सगाई टूटने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि रोमित कथित तौर पर शिल्पा से कहते थे कि वे अपने परिवार से कोई रिश्ता न रखें, सभी रिश्तों को तोड़ दें. शिल्पा ने इस बात से इनकार कर दिया और खुद को रोमित से अलग कर लिया.

एक और रिश्ते में आई थीं शिल्पा

उन्होंने ये भी बताया था कि इस सगाई के टूटने के बाद वे एक और रिश्ते में आई थीं लेकिन वहां भी उनका एक्सपीरिएंस काफी खराब रहा. इसके बाद उन्होंने अकेले रहने का फैसला किया और वे सिंगल रहकर ही खुश हैं. उन्होंने कहा था कि वे किसी को अंसरेबल नहीं हो सकती हैं, जब वे काम कर रही होती हैं और कोई उनसे पूछता है कि क्या कर रही हो और कहां जा रही हो? वे ऐसे फालतू सवालों का जवाब नहीं देना चाहतीं.