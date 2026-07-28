‘मैं अनाथ हूं…’, लॉकअप 2 में छलका शिल्पा शिंदे का दर्द; परिवार को लेकर किया बड़ा खुलासा

टेलीविजन एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे इन दिनों रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी चौंकाने वाली बात साझा की है. अभिनेत्री ने कहा कि वह अनाथ हैं, क्योंकि उन्हें घर से निकाल दिया गया है. इस वजह से वह शेल्टर होम में रह रही हैं. इस बात ने मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है. जानिए पूरी बात.

शिल्पा शिंदे ने क्या कहा?

शो के हालिया एपिसोड में शिल्पा शिंदे को अपना एक सीक्रेट बताना पड़ा जब शिवांगी जोशी ने उनका सीक्रेट बता दिया और उन्हें एक हफ्ते के लिए रिस्क में डाल दिया. शिल्पा शिंदे ने बताया, ‘लोग फैमिली बोलते हैं, लोगों के पास फैमिली नहीं होती और मेरे पास फैमिली होकर भी मैं अनाथ हूं. मैं कोई सिंपैथी गेन नहीं कर रही हूं. मैं शेल्टर हाउस में रहती हूं जब भी आती हूं और कर्जत मेरा सेकंड होम था लेकिन अब वो मेरा फर्स्ट होम है. क्योंकि मैंने लगभग मुंबई छोड़ दी है.’

3 साल से अलग रही रही हैंं एक्ट्रेस

उन्होंने आगे कहा, ‘तीन साल हो गए हैं. मेरे कंधे की सर्जरी हुई थी, और मेरे भाई पर उसकी पत्नी का असर था. मेरी मां पर भी मेरे भाई का असर था. मेरी सर्जरी के पांचवें दिन, मुझे अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा. अब आप पूछेंगे, ‘क्या वे सच में इतने बुरे थे कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया?’ नहीं, हालात इसलिए बने क्योंकि वे जानते थे कि मैं बहुत सेल्फ-रिस्पेक्ट वाली औरत हूं. मैं उस रात 11 बजे घर से निकली. मेरी मां ने मुझे नहीं रोका क्योंकि वह मेरे भाई के असर में आ गई थीं.’

हर्षद चोपड़ा को लेकर क्या बोलीं शिल्पा शिंदे?

शिल्पा शिंदे ने बताया कि वह हर्षद चोपड़ा से रिलेट कर पाती हैं, क्योंकि कई तरह से वह खुद को उनमें देखती हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘जब आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो वे आपका फायदा उठाते हैं. वे आपका इस्तेमाल करते हैं, और आप एक डोरमैट बन जाते हैं. मैं अपने ही परिवार में डोरमैट रही हूं.’

जब भी मैं मुंबई जाता हूं और किसी होटल में चेक इन करता हूं, तो लोग मुझसे पूछते हैं, ‘क्या तुम यहां नहीं रहते?’ हर बार, मैं उन्हें बताता हूं कि मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान हैं और मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए. सच तो यह है कि मैं अपने परिवार से फिर कभी बात नहीं करूंगा. मैंने अपनी वसीयत भी लिख दी है कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है. लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं यह शो क्यों कर रहा हूं. वजह यह है कि मैं सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक शेल्टर होम बनाना चाहता हूं. इसीलिए मैं यहां हूं. मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं बस यही हूं.’

शिल्पा शिंदे के करियर पर एक नजर

शिल्पा शिंदे ने 1990 के दशक के आखिर में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. वह कई टेलीविजन शो में भी नजर आईं, जिनमें ‘कभी आए ना जुदाई’, ‘संजीवनी’, ‘मिस इंडिया’ और ‘चिड़ियाघर’ शामिल हैं. 2017 में, उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 11 जीता, जिससे उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली.

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