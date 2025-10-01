जब शिल्पा शेट्टी को देख बहक गया ये एक्टर, सबके सामने पकड़कर चूमने लगा और हो गया ऐसा कांड

Shilpa Shetty Kiss Controversy: बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि निजी लाइफ में भी किस के कारण विवादों में फंस चुके हैं. इनमें सबसे ऊपर नाम शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) है जिन्हें एक हॉलीवुड एक्टर ने पब्लिक इवेंट में सरेआम किस करके हंगामा मचा दिया था. हॉलीवुड स्टार की इस हरकत का मामला कोर्ट तक पहुंच गया था.क्या था पूरा मामला? चलिए आज आपको बताते हैं.
ये बात 15 अप्रैल 2007 की है जब शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर दिल्ली में एक एड्स जागरूकता अभियान में शामिल हुए थे. रिचर्ड इस दौरान एड्स अवेयरनेस फैलाने के लिए अपनी हद पार कर गए और शिल्पा को अचानक पकड़कर चूम लिया. गेयर ये दिखाना चाहते थे कि किस से HIV नहीं फैलता है लेकिन इसमें वो शिल्पा को उनकी मर्जी के बिना गाल पर चूमने की गलती कर बैठे.
शिल्पा को झेलनी पड़ी आलोचना
इस इवेंट के जब फोटो और वीडियो सामने आए तो शिल्पा रिचर्ड गेयर की हरकत की वजह से साफ अनकंफर्टेबल नज़र आईं. लेकिन, लोगों ने रिचर्ड के साथ-साथ शिल्पा शेट्टी की भी आलोचना शुरू कर दी. यहां तक कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था. एक्ट्रेस पर सार्वजनिक कार्यक्रम में अश्लीलता फ़ैलाने के एक नहीं बल्कि तीन-तीन मामले दर्ज हुए थे हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें पीड़ित मानते हुए केस से बरी कर दिया था.
किस कांड पर शिल्पा ने दी थी सफाई
शिल्पा ने इस कंट्रोवर्सी पर एक इंटरव्यू में अपना पक्ष रखते हुए कहा था, उन्होंने(रिचर्ड)ने मुझे किस किया, मुझे तो नहीं पता था कि वो मुझे चूमने वाले हैं फिर मैं गुनाहगार क्यों. वह एड्स अवेयरनेस के लिए हमारे देश आए और हमने सेलिब्रिटी होने के नाते बस अपना अपना फर्ज निभाया. हमेशा सेलिब्रिटीज को बला का बकरा नहीं बनाना चाहिए. मेरे ऊपर एक नहीं चार केस दर्ज हैं. वकीलों पर पानी की तरह पैसा बहा रही हूं, मेरा परिवार कोर्ट के चक्कर काट रहा है.